AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2021 17:02
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıllık rapor ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933448
BIST
17:591.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,08
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
17:598,2862
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0832
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3156
En Düşük
8,1830
17:599,9788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0150
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0454
En Düşük
9,9251
17:59471,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 4,62
|Açılış
|: 472,53
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
473,61
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GOZDE
|7,37
|167.968.921
|% 10,00
|
|ARMDA
|52,25
|1.555.614
|% 10,00
|
|FORMT
|1,32
|14.529.245
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|10.631.112
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.362.178
|% 9,99
|
|KRTEK
|11,70
|71.896.280
|% -10,00
|
|VAKFN
|26,28
|107.548.371
|% -10,00
|
|ISBIR
|6.651,10
|1.062.257
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|967.428
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|KOZAL
|113,60
|1.345.981.870
|% 4,80
|
|EREGL
|19,17
|1.146.323.350
|% -0,47
|
|THYAO
|12,26
|926.728.844
|% 2,34
|
|PETKM
|6,75
|900.733.005
|% 0,75
|
|GARAN
|7,23
|771.841.684
|% 0,00
|
|PETKM
|6,75
|900.733.005
|% 0,75
|
|EKGYO
|1,83
|233.897.958
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,10
|265.409.728
|% 0,00
|
|GARAN
|7,23
|771.841.684
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,96
|260.752.240
|% 2,42
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2818
|8,2862
|% 1,01
|
|Euro
|9,9670
|9,9788
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,4412
|11,4986
|% 0,38
|
|Frank
|9,0509
|9,1054
|% 0,74
|
|Riyal
|2,2037
|2,2147
|% 1,09
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-0,50
|
|Altın Gr.
|473
|473
|5,93
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,09
|
|B. Petrol
|66,60
|66,60
|-1,45
|