AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2021 17:06
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıllık rapor ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933452
BIST
17:191.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,30
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
17:198,3058
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1028
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3072
En Düşük
8,1830
17:1910,0333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0695
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0453
En Düşük
9,9251
17:19472,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 4,88
|Açılış
|: 472,14
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
472,53
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler17:19
|GOZDE
|7,37
|167.485.405
|% 10,00
|
|FORMT
|1,32
|14.481.394
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.659.592
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|KRTEK
|11,70
|71.188.091
|% -10,00
|
|VAKFN
|26,28
|106.474.255
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|FRIGO
|27,46
|95.264.963
|% -9,07
|
|KOZAL
|113,10
|1.261.892.997
|% 4,34
|
|EREGL
|19,32
|939.678.720
|% 0,31
|
|PETKM
|6,79
|817.084.281
|% 1,34
|
|THYAO
|12,15
|801.117.233
|% 1,42
|
|GARAN
|7,21
|690.884.869
|% -0,28
|
|PETKM
|6,79
|817.084.281
|% 1,34
|
|EKGYO
|1,82
|217.331.286
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,10
|238.060.431
|% 0,00
|
|GARAN
|7,21
|690.884.869
|% -0,28
|
|KRDMD
|7,19
|582.106.576
|% 0,98
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3000
|8,3058
|% 1,25
|
|Euro
|10,0235
|10,0333
|% 0,70
|
|Sterlin
|11,4640
|11,5215
|% 0,58
|
|Frank
|9,0706
|9,1253
|% 0,96
|
|Riyal
|2,2073
|2,2183
|% 1,25
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-2,46
|
|Altın Gr.
|472
|472
|5,03
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,14
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|0,07
|
|B. Petrol
|66,56
|66,56
|-1,49
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
-
17:33TCELL
Yüzde -3.93 oranında düşüşle 14.91 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 488, 690 adet işlem
-
17:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 51 kaybederek (% -0.21 ) 1, 210
-
17:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GOZDE, BJKAS, TIRE, AVTUR, KSTUR, CANTE, INTEM, BERA, FORMT, MERIT
-
17:32
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UZERB, KRTEK, VAKFN, MMCAS
-
17:32
GOZDE, GEREL, BERA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında