AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2021 17:17
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıllık rapor ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933462
BIST
17:121.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,30
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
17:128,2997
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0967
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3072
En Düşük
8,1830
17:1210,0300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0662
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0387
En Düşük
9,9251
17:12471,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,14
|Açılış
|: 471,40
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
472,01
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler17:12
|GOZDE
|7,37
|167.332.757
|% 10,00
|
|FORMT
|1,32
|14.471.286
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.659.592
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|VAKFN
|26,28
|106.366.402
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|71.063.322
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|KOZAL
|113,10
|1.256.000.724
|% 4,34
|
|EREGL
|19,14
|863.000.608
|% -0,62
|
|PETKM
|6,79
|798.661.511
|% 1,34
|
|THYAO
|12,21
|776.500.448
|% 1,92
|
|GARAN
|7,23
|649.713.241
|% 0,00
|
|PETKM
|6,79
|798.661.511
|% 1,34
|
|EKGYO
|1,81
|211.120.933
|% -1,09
|
|YKBNK
|2,11
|237.069.236
|% 0,48
|
|GARAN
|7,23
|649.713.241
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,19
|570.886.590
|% 0,98
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2955
|8,2997
|% 1,18
|
|Euro
|10,0065
|10,0300
|% 0,66
|
|Sterlin
|11,4578
|11,5153
|% 0,52
|
|Frank
|9,0658
|9,1204
|% 0,90
|
|Riyal
|2,2058
|2,2169
|% 1,19
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-3,93
|
|Altın Gr.
|471
|471
|3,76
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,06
|
|B. Petrol
|66,67
|66,67
|-1,38
|