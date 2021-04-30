AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2021 17:18
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıllık rapor ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933463
BIST
17:401.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,08
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
17:408,3072
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1042
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
8,3085
En Düşük
8,1830
17:4010,0187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0549
|Açılış
|: 6,9701
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8886
|
10,0454
En Düşük
9,9251
17:40472,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 4,98
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler17:40
|GOZDE
|7,37
|167.805.911
|% 10,00
|
|FORMT
|1,32
|14.522.622
|% 10,00
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|PRKME
|5,63
|26.408.476
|% 9,96
|
|VAKFN
|26,28
|106.881.069
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|71.400.060
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|FRIGO
|27,30
|98.110.087
|% -9,60
|
|KOZAL
|113,20
|1.283.914.001
|% 4,43
|
|EREGL
|19,30
|1.027.116.489
|% 0,21
|
|PETKM
|6,77
|844.779.563
|% 1,04
|
|THYAO
|12,17
|824.061.985
|% 1,59
|
|GARAN
|7,22
|713.296.888
|% -0,14
|
|PETKM
|6,77
|844.779.563
|% 1,04
|
|EKGYO
|1,82
|221.012.600
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,10
|240.808.540
|% 0,00
|
|GARAN
|7,22
|713.296.888
|% -0,14
|
|KRDMD
|7,18
|595.401.541
|% 0,84
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3052
|8,3072
|% 1,27
|
|Euro
|10,0130
|10,0187
|% 0,55
|
|Sterlin
|11,4682
|11,5257
|% 0,61
|
|Frank
|9,0698
|9,1244
|% 0,95
|
|Riyal
|2,2056
|2,2167
|% 1,18
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-0,99
|
|Altın Gr.
|473
|473
|5,40
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,14
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,09
|
|B. Petrol
|66,72
|66,72
|-1,33
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:52XU100
Endeks 1, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 13, 297.00 milyon TL de
-
17:52GEREL
Yüzde 5.56 oranında artışla 5.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 970, 819 adet işlem
-
17:51KOZAL
Yüzde 4.43 oranında artışla 113.20 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 404, 307 adet işlem
-
17:50DERHL
Yüzde 4.94 oranında artışla 7.22 lira fiyatla işlem gören hissede 359, 736 adet işlem
-
17:49IEYHO
Yüzde 5.21 oranında artışla 1.01 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 233, 451 adet işlem