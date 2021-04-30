AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2021 17:18
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıllık rapor ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933464
BIST
17:061.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,28
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
17:068,3037
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1007
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3072
En Düşük
8,1830
17:0610,0244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0606
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0357
En Düşük
9,9251
17:06470,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,00
|Açılış
|: 470,73
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
471,88
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler17:06
|FORMT
|1,32
|14.438.286
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,37
|167.289.363
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.659.592
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|VAKFN
|26,28
|106.358.281
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|71.057.413
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|FRIGO
|27,44
|94.613.299
|% -9,14
|
|KOZAL
|113,30
|1.252.218.265
|% 4,52
|
|EREGL
|19,16
|858.783.315
|% -0,52
|
|PETKM
|6,78
|797.874.154
|% 1,19
|
|THYAO
|12,23
|771.799.054
|% 2,09
|
|GARAN
|7,22
|640.194.745
|% -0,14
|
|PETKM
|6,78
|797.874.154
|% 1,19
|
|EKGYO
|1,82
|211.095.037
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,11
|236.966.011
|% 0,48
|
|GARAN
|7,22
|640.194.745
|% -0,14
|
|KRDMD
|7,21
|565.753.346
|% 1,26
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2988
|8,3037
|% 1,23
|
|Euro
|10,0162
|10,0244
|% 0,61
|
|Sterlin
|11,4502
|11,5076
|% 0,45
|
|Frank
|9,0568
|9,1114
|% 0,80
|
|Riyal
|2,2032
|2,2142
|% 1,06
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-4,01
|
|Altın Gr.
|471
|471
|3,69
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,06
|
|B. Petrol
|66,72
|66,72
|-1,33
|