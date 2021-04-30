AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2021 17:18
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıllık rapor ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933465
BIST
17:181.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,35
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
17:188,3041
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1011
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3072
En Düşük
8,1830
17:1810,0549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0911
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0549
En Düşük
9,9251
17:18472,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 4,84
|Açılış
|: 472,28
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
472,53
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler17:16
|FORMT
|1,32
|14.471.988
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,37
|167.435.760
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.659.592
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|KRTEK
|11,70
|71.088.898
|% -10,00
|
|VAKFN
|26,28
|106.430.183
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|FRIGO
|27,40
|95.010.524
|% -9,27
|
|KOZAL
|113,20
|1.257.945.449
|% 4,43
|
|EREGL
|19,18
|874.929.903
|% -0,42
|
|PETKM
|6,78
|804.520.964
|% 1,19
|
|THYAO
|12,17
|787.248.395
|% 1,59
|
|GARAN
|7,22
|667.166.542
|% -0,14
|
|PETKM
|6,78
|804.520.964
|% 1,19
|
|EKGYO
|1,82
|211.826.583
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,11
|237.504.693
|% 0,48
|
|GARAN
|7,22
|667.166.542
|% -0,14
|
|KRDMD
|7,19
|578.497.414
|% 0,98
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2952
|8,3039
|% 1,23
|
|Euro
|10,0185
|10,0313
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,4520
|11,5095
|% 0,47
|
|Frank
|9,0643
|9,1189
|% 0,89
|
|Riyal
|2,2046
|2,2157
|% 1,13
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-4,01
|
|Altın Gr.
|471
|471
|3,69
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,06
|
|B. Petrol
|66,72
|66,72
|-1,33
|