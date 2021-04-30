AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )TürkçeYıllık RaporYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.04.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarYıllık rapor ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933467BIST