AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
05.05.2022 14:41
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Yıllık Raporlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026587
BIST
14:402.485
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 54,28
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.488
En Düşük
2.460
14:4014,8658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1330
|Açılış
|: 14,8830
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8707
En Düşük
14,7014
14:4015,7068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0471
|Açılış
|: 15,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7876
En Düşük
15,6227
14:40906,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 15,96
|Açılış
|: 906,54
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
908,22
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler14:39
|IMASM
|18,15
|6.080.286
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|26.980.267
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.164.141
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|11.232.090
|% 9,97
|
|KRTEK
|15,79
|3.447.352
|% 9,96
|
|DAGHL
|21,14
|5.022.993
|% -9,97
|
|DITAS
|26,62
|27.454.766
|% -7,25
|
|TSPOR
|5,25
|123.527.548
|% -7,08
|
|AKGRT
|3,18
|47.849.366
|% -5,64
|
|YONGA
|21,26
|183.767
|% -5,09
|
|THYAO
|42,52
|1.796.206.681
|% 3,05
|
|SISE
|18,49
|1.405.672.694
|% 2,04
|
|TUPRS
|248,50
|901.105.772
|% 6,11
|
|EREGL
|34,00
|897.371.602
|% 1,31
|
|KRDMD
|15,70
|822.961.097
|% 3,56
|
|ODAS
|2,66
|685.025.071
|% 8,57
|
|EKGYO
|2,76
|370.836.888
|% 3,76
|
|YKBNK
|4,96
|646.330.725
|% 1,85
|
|DOHOL
|3,56
|332.066.709
|% 2,89
|
|AKBNK
|9,02
|719.072.634
|% 1,12
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8636
|14,8684
|% 0,92
|
|Euro
|15,6961
|15,7077
|% 0,31
|
|Sterlin
|18,4365
|18,5289
|% -0,60
|
|Frank
|15,1126
|15,2037
|% 0,21
|
|Riyal
|3,9521
|3,9720
|% 0,99
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|16,42
|
|Altın Gr.
|907
|907
|16,61
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.158
|-16,00
|
|Tam
|6.040
|6.190
|-15,39
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-7,44
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-3,72
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,05
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,99
|0,10
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,84
|
Seans Raporu
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