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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:402.485
Değişim :  2,23% |  54,28
Açılış :  2.461  
Önceki Kapanış :  2.431  
En Yüksek
2.488 En Düşük
2.460
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:39
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IMASM 18,15 6.080.286 % 10,00  
CRDFA 2,75 26.980.267 % 10,00  
DENGE 1,54 1.164.141 % 10,00  
TIRE 15,44 11.232.090 % 9,97  
KRTEK 15,79 3.447.352 % 9,96  
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14:39 Alış Satış %  
Dolar 14,8636 14,8684 % 0,92  
Euro 15,6961 15,7077 % 0,31  
Sterlin 18,4365 18,5289 % -0,60  
Frank 15,1126 15,2037 % 0,21  
Riyal 3,9521 3,9720 % 0,99  
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14:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.897 1.898 16,42  
Altın Gr. 907 907 16,61  
Cumhuriyet 6.067 6.158 -16,00  
Tam 6.040 6.190 -15,39  
Yarım 2.919 2.994 -7,44  
Çeyrek 1.464 1.497 -3,72  
Gümüş.Ons 23,03 23,05 0,06  
Gümüş Gr. 10,97 10,99 0,10  
B. Petrol 111 111 0,84  
Seans Raporu 14:39
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