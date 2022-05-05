AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
05.05.2022 14:41
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Yıllık Raporlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026588
BIST
14:562.485
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 54,52
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.488
En Düşük
2.460
14:5614,8631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1303
|Açılış
|: 14,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8707
En Düşük
14,7014
14:5615,7324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0727
|Açılış
|: 15,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7876
En Düşük
15,6227
14:56907,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 16,47
|Açılış
|: 907,07
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
908,22
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler14:54
|IMASM
|18,15
|6.126.097
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|26.991.064
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.164.141
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|11.311.035
|% 9,97
|
|KRTEK
|15,79
|3.447.352
|% 9,96
|
|DAGHL
|21,14
|5.022.993
|% -9,97
|
|DITAS
|26,56
|28.243.542
|% -7,46
|
|TSPOR
|5,24
|124.962.252
|% -7,26
|
|AKGRT
|3,18
|49.714.901
|% -5,64
|
|YONGA
|21,26
|183.767
|% -5,09
|
|THYAO
|42,50
|1.830.755.533
|% 3,01
|
|SISE
|18,49
|1.453.202.988
|% 2,04
|
|EREGL
|34,02
|924.629.919
|% 1,37
|
|TUPRS
|248,20
|917.936.803
|% 5,98
|
|KRDMD
|15,72
|862.805.532
|% 3,69
|
|ODAS
|2,65
|737.670.562
|% 8,16
|
|EKGYO
|2,75
|387.102.276
|% 3,38
|
|YKBNK
|4,95
|673.510.705
|% 1,64
|
|DOHOL
|3,56
|332.477.823
|% 2,89
|
|AKBNK
|9,01
|758.047.228
|% 1,01
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8612
|14,8650
|% 0,90
|
|Euro
|15,7251
|15,7334
|% 0,47
|
|Sterlin
|18,3777
|18,4699
|% -0,92
|
|Frank
|15,1063
|15,1973
|% 0,16
|
|Riyal
|3,9513
|3,9711
|% 0,97
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|18,70
|
|Altın Gr.
|907
|907
|16,72
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.158
|-16,00
|
|Tam
|6.043
|6.194
|-11,52
|
|Yarım
|2.921
|2.996
|-5,57
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|-2,79
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,04
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,02
|0,14
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,24
|
Seans Raporu
14:54
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