AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
05.05.2022 14:42
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Yıllık Raporlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026589
BIST
15:022.485
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 54,55
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.488
En Düşük
2.460
15:0214,8653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1325
|Açılış
|: 14,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8707
En Düşük
14,7014
15:0215,7321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0724
|Açılış
|: 15,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7876
En Düşük
15,6227
15:02907,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 16,72
|Açılış
|: 907,30
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
908,22
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler15:00
|IMASM
|18,15
|6.159.783
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|26.998.885
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.164.141
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|11.312.579
|% 9,97
|
|KRTEK
|15,79
|3.447.352
|% 9,96
|
|DAGHL
|21,14
|5.022.993
|% -9,97
|
|DITAS
|26,54
|28.765.964
|% -7,53
|
|TSPOR
|5,23
|125.630.617
|% -7,43
|
|AKGRT
|3,18
|51.333.186
|% -5,64
|
|YONGA
|21,26
|183.767
|% -5,09
|
|THYAO
|42,50
|1.841.472.478
|% 3,01
|
|SISE
|18,51
|1.473.170.006
|% 2,15
|
|EREGL
|34,00
|935.241.755
|% 1,31
|
|TUPRS
|248,50
|926.695.248
|% 6,11
|
|KRDMD
|15,72
|867.848.157
|% 3,69
|
|ODAS
|2,65
|749.774.593
|% 8,16
|
|EKGYO
|2,76
|387.951.906
|% 3,76
|
|YKBNK
|4,96
|680.698.915
|% 1,85
|
|DOHOL
|3,56
|332.872.293
|% 2,89
|
|AKBNK
|9,01
|768.818.128
|% 1,01
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8557
|14,8611
|% 0,87
|
|Euro
|15,7164
|15,7285
|% 0,44
|
|Sterlin
|18,3661
|18,4582
|% -0,98
|
|Frank
|15,0933
|15,1843
|% 0,08
|
|Riyal
|3,9506
|3,9704
|% 0,95
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|18,61
|
|Altın Gr.
|907
|907
|16,72
|
|Cumhuriyet
|6.072
|6.164
|-10,00
|
|Tam
|6.042
|6.192
|-13,55
|
|Yarım
|2.920
|2.995
|-6,55
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|-3,28
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,01
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,01
|0,12
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,63
|
Seans Raporu
15:00
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15:15MERCN
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15:13SILVR
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15:12XU100
Endeks 2, 485 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 25 üstünde . İşlem hacmi 21, 449.00 milyon TL de
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15:12INTEM
Yüzde 9.92 oranında artışla 63.15 lira fiyatla işlem gören hissede 266, 423 adet işlem
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15:11MERCN
Yüzde 7.61 oranında artışla 14.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 906, 658 adet işlem