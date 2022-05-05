AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
05.05.2022 14:43
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Yıllık Raporlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026591
BIST
14:442.484
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 53,01
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.488
En Düşük
2.460
14:4414,8638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1310
|Açılış
|: 14,8830
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8707
En Düşük
14,7014
14:4415,7174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0577
|Açılış
|: 15,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7876
En Düşük
15,6227
14:44906,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 16,28
|Açılış
|: 906,86
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
908,22
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler14:44
|IMASM
|18,15
|6.105.878
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|26.985.930
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.164.141
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|11.273.979
|% 9,97
|
|KRTEK
|15,79
|3.447.352
|% 9,96
|
|DAGHL
|21,14
|5.022.993
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,23
|124.139.935
|% -7,43
|
|DITAS
|26,62
|27.540.663
|% -7,25
|
|AKGRT
|3,18
|48.474.046
|% -5,64
|
|YONGA
|21,26
|183.767
|% -5,09
|
|THYAO
|42,50
|1.815.673.670
|% 3,01
|
|SISE
|18,51
|1.425.313.985
|% 2,15
|
|EREGL
|34,00
|915.127.800
|% 1,31
|
|TUPRS
|248,00
|911.547.082
|% 5,89
|
|KRDMD
|15,73
|841.336.615
|% 3,76
|
|ODAS
|2,64
|727.951.686
|% 7,76
|
|EKGYO
|2,75
|385.808.979
|% 3,38
|
|YKBNK
|4,96
|648.745.172
|% 1,85
|
|DOHOL
|3,56
|332.252.574
|% 2,89
|
|AKBNK
|9,01
|726.721.440
|% 1,01
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8609
|14,8638
|% 0,89
|
|Euro
|15,6966
|15,7174
|% 0,37
|
|Sterlin
|18,3872
|18,4795
|% -0,87
|
|Frank
|15,1062
|15,1972
|% 0,16
|
|Riyal
|3,9513
|3,9711
|% 0,97
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|14,86
|
|Altın Gr.
|906
|907
|16,04
|
|Cumhuriyet
|6.073
|6.165
|-9,00
|
|Tam
|6.037
|6.187
|-18,66
|
|Yarım
|2.918
|2.993
|-9,02
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|-4,52
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,97
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,95
|10,97
|0,08
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,04
|