AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
05.05.2022 14:44
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Yıllık Raporlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026594
BIST
14:442.484
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 53,01
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.488
En Düşük
2.460
14:4414,8681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1353
|Açılış
|: 14,8830
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8707
En Düşük
14,7014
14:4415,7088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0491
|Açılış
|: 15,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7876
En Düşük
15,6227
14:44906,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 16,28
|Açılış
|: 906,86
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
908,22
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler14:42
|IMASM
|18,15
|6.092.392
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|26.985.905
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.164.141
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|11.273.825
|% 9,97
|
|KRTEK
|15,79
|3.447.352
|% 9,96
|
|DAGHL
|21,14
|5.022.993
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,24
|123.836.307
|% -7,26
|
|DITAS
|26,62
|27.515.434
|% -7,25
|
|AKGRT
|3,18
|48.062.138
|% -5,64
|
|YONGA
|21,26
|183.767
|% -5,09
|
|THYAO
|42,52
|1.805.101.741
|% 3,05
|
|SISE
|18,48
|1.416.489.527
|% 1,99
|
|EREGL
|34,06
|908.566.070
|% 1,49
|
|TUPRS
|248,10
|906.578.432
|% 5,94
|
|KRDMD
|15,74
|835.692.760
|% 3,83
|
|ODAS
|2,64
|717.321.408
|% 7,76
|
|EKGYO
|2,77
|371.096.844
|% 4,14
|
|YKBNK
|4,96
|647.979.753
|% 1,85
|
|DOHOL
|3,55
|332.123.925
|% 2,60
|
|AKBNK
|9,02
|724.412.891
|% 1,12
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8617
|14,8668
|% 0,91
|
|Euro
|15,7024
|15,7153
|% 0,36
|
|Sterlin
|18,3926
|18,4848
|% -0,84
|
|Frank
|15,1070
|15,1980
|% 0,17
|
|Riyal
|3,9515
|3,9713
|% 0,98
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|16,73
|
|Altın Gr.
|906
|907
|15,96
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.158
|-16,00
|
|Tam
|6.038
|6.188
|-17,41
|
|Yarım
|2.918
|2.993
|-8,42
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-4,21
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,05
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,98
|0,09
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,02
|
Seans Raporu
14:42
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14:57XU100
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14:54TUPRS
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14:52XU050
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