AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
05.05.2022 14:46
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Yıllık Raporlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026595
BIST
15:352.488
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 57,07
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.489
En Düşük
2.460
15:3514,8572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1244
|Açılış
|: 14,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8707
En Düşük
14,7014
15:3515,7134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0537
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7876
En Düşük
15,6227
15:35910,65
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 20,07
|Açılış
|: 910,65
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
911,10
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler15:35
|IMASM
|18,15
|6.261.623
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|27.023.374
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.164.141
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|11.351.056
|% 9,97
|
|ALKIM
|24,52
|103.852.370
|% 9,96
|
|DAGHL
|21,14
|5.022.993
|% -9,97
|
|DITAS
|26,42
|31.758.464
|% -7,94
|
|TSPOR
|5,26
|129.931.862
|% -6,90
|
|AKGRT
|3,17
|52.829.693
|% -5,93
|
|YONGA
|21,26
|183.767
|% -5,09
|
|THYAO
|42,44
|1.908.744.461
|% 2,86
|
|SISE
|18,63
|1.761.916.219
|% 2,81
|
|EREGL
|34,00
|1.005.557.936
|% 1,31
|
|TUPRS
|248,50
|966.137.097
|% 6,11
|
|KRDMD
|15,74
|930.936.953
|% 3,83
|
|ODAS
|2,65
|756.922.056
|% 8,16
|
|EKGYO
|2,76
|391.167.442
|% 3,76
|
|YKBNK
|4,96
|709.863.739
|% 1,85
|
|DOHOL
|3,56
|345.467.304
|% 2,89
|
|AKBNK
|9,00
|877.107.559
|% 0,90
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8524
|14,8572
|% 0,84
|
|Euro
|15,7000
|15,7134
|% 0,34
|
|Sterlin
|18,3446
|18,4366
|% -1,10
|
|Frank
|15,1010
|15,1920
|% 0,13
|
|Riyal
|3,9515
|3,9713
|% 0,98
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|24,32
|
|Altın Gr.
|908
|908
|17,68
|
|Cumhuriyet
|6.076
|6.168
|-6,00
|
|Tam
|6.047
|6.198
|-7,54
|
|Yarım
|2.923
|2.998
|-3,64
|
|Çeyrek
|1.466
|1.499
|-1,83
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,11
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,01
|0,12
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,49
|
Seans Raporu
15:35
daha fazla
-
15:50DNISI
Yüzde 5.50 oranında artışla 11.90 lira fiyatla işlem gören hissede 927, 141 adet işlem
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15:49VKGYO
Yüzde 5.94 oranında artışla 2.32 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 359, 390 adet işlem
-
15:48SILVR
Yüzde 5.92 oranında artışla 9.49 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 755, 525 adet işlem
-
15:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 65, 81 artarak (% 2.43 ) 2, 770
-
15:47XU100
Endeks 2, 488 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 37 üstünde . İşlem hacmi 23, 144.00 milyon TL de