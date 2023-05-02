AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
02.05.2023 11:12
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıllık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144177
BIST
13:054.548
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -70,08
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.517
13:0519,4778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0384
|Açılış
|: 20,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
13:0521,3505
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0175
|Açılış
|: 21,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
13:051.242,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,08
|Açılış
|: 1.242,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.243,65
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler13:05
|GRTRK
|25,74
|6.007.536
|% 10,00
|
|ORCAY
|7,60
|66.695.731
|% 9,99
|
|AVHOL
|17,83
|6.077.284
|% 9,99
|
|ULAS
|15,86
|11.573.340
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|28.830.305
|% 9,98
|
|IHAAS
|154,50
|1.323.447
|% -9,97
|
|EGSER
|25,28
|85.509.963
|% -9,97
|
|KRTEK
|16,71
|14.421.092
|% -9,97
|
|KAREL
|14,46
|52.173.500
|% -9,96
|
|HEDEF
|16,91
|10.833.895
|% -9,86
|
|THYAO
|127,40
|1.535.605.240
|% -0,31
|
|EUPWR
|78,95
|1.176.742.566
|% 9,96
|
|KOPOL
|48,12
|1.133.010.823
|% -3,76
|
|EREGL
|32,84
|1.117.619.740
|% -0,91
|
|SISE
|37,02
|919.407.042
|% 0,43
|
|EKGYO
|5,87
|450.198.732
|% -2,33
|
|YKBNK
|9,40
|548.418.806
|% -0,74
|
|ISCTR
|10,78
|409.566.962
|% -0,46
|
|SKBNK
|2,15
|82.004.481
|% -2,71
|
|AKBNK
|15,96
|605.413.260
|% -0,56
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4625
|19,4778
|% 0,20
|
|Euro
|21,3342
|21,3505
|% -0,08
|
|Sterlin
|24,2020
|24,3233
|% -0,12
|
|Frank
|21,5785
|21,7085
|% -0,27
|
|Riyal
|5,1765
|5,2025
|% 0,10
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.985
|1,96
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|2,15
|
|Cumhuriyet
|9.004
|9.140
|-98,00
|
|Tam
|9.126
|9.289
|-64,00
|
|Yarım
|4.428
|4.536
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.217
|2.268
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,70
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|15,47
|15,49
|-0,16
|
|B. Petrol
|79,03
|79,03
|-0,28
|