AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
01.04.2024 15:38
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıllık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265092
BIST
'
15:539.129
En Düşük
|Değişim
|: -0,15%
|| -13,86
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
8.962
En Yüksek
9.259
15:5331,9385
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -0,4599
|Açılış
|: 31,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
31,4949
15:5334,5307
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -0,5063
|Açılış
|: 34,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
33,9779
15:532.312,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -14,93
|Açılış
|: 2.312,80
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.279,61
BIST En Aktif Hisseler15:53
|SELVA
|17,05
|51.925.231
|% 10,00
|
|ISGSY
|27,34
|100.543.912
|% 9,98
|
|IZINV
|59,55
|48.246.458
|% 9,97
|
|ODINE
|64,20
|91.194.688
|% 9,93
|
|EUKYO
|27,98
|12.430.300
|% 8,20
|
|UFUK
|239,40
|9.481.159
|% -10,00
|
|VRGYO
|40,56
|89.356.735
|% -9,99
|
|PEKGY
|12,45
|637.843.322
|% -9,98
|
|SODSN
|193,00
|8.790.463
|% -9,98
|
|ORMA
|184,20
|2.993.771
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,33
|2.392.795.757
|% -6,42
|
|PGSUS
|820,50
|1.814.172.758
|% 0,92
|
|ASTOR
|97,60
|1.652.037.409
|% 1,72
|
|MIATK
|66,00
|1.442.107.133
|% -3,44
|
|KONTR
|237,70
|1.362.984.088
|% 1,36
|
|EKGYO
|9,33
|2.392.795.757
|% -6,42
|
|IHLGM
|1,28
|70.431.548
|% -8,57
|
|PEKGY
|12,45
|637.843.322
|% -9,98
|
|HALKB
|12,99
|636.015.169
|% -4,20
|
|KOZAL
|22,04
|1.037.049.648
|% -5,41
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9311
|31,9385
|% -1,42
|
|Euro
|34,4605
|34,5307
|% -1,45
|
|Sterlin
|39,9446
|40,1448
|% -3,67
|
|Frank
|35,0979
|35,2739
|% -3,63
|
|Riyal
|8,4448
|8,4872
|% -3,51
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,14
|25,17
|% 0,66
|
|Platin
|903,50
|906,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,60
|1.002,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,87
|86,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.254,73
|2.255,11
|% 0,66
|