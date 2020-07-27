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***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı

27.07.2020 17:57
GÜNCEL HABERLER



***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Bildirim İçeriği

Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/07/2020
Karar Sayısı
11
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

                       SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞİ (II-14.2) GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
 Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği" uyarınca ilişikte sunduğumuz Akfen Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının 30 Haziran 2020 tarihli, Fon Fiyat Raporları, Portföy Dağıtım Raporları ve Finansal Raporlar ile Sınırlı Denetim Raporu görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde incelenmiş olup
   Finansal tabloların ve portföy raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal tabloların fonun aktiflerini, pasiflerini, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçek durumu dürüst bir biçimde yansıttığı ve portföy raporlarının fon iç tüzüğüne, izahnamesine ve mevzuata uygun olarak hazırlandığı görülmüştür.
 
Saygılarımızla,
 
Pelin AKIN ÖZALP                 Aydın ÇELİKDELEN
Yönetim Kurulu Üyesi           Fon Müdürü (İç Kontrolden Sorumlu YK Üyesi)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862109


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