***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı









***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFinansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi27/07/2020Karar Sayısı11SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULU'NUNYATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞİ (II-14.2) GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANISermaye Piyasası Kurulu'nun "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği" uyarınca ilişikte sunduğumuz Akfen Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının 30 Haziran 2020 tarihli, Fon Fiyat Raporları, Portföy Dağıtım Raporları ve Finansal Raporlar ile Sınırlı Denetim Raporu görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde incelenmiş olupFinansal tabloların ve portföy raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal tabloların fonun aktiflerini, pasiflerini, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçek durumu dürüst bir biçimde yansıttığı ve portföy raporlarının fon iç tüzüğüne, izahnamesine ve mevzuata uygun olarak hazırlandığı görülmüştür.Saygılarımızla,Pelin AKIN ÖZALP Aydın ÇELİKDELENYönetim Kurulu Üyesi Fon Müdürü (İç Kontrolden Sorumlu YK Üyesi)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862109BIST