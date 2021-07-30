***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
30.07.2021 18:00
***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/07/2021
Karar Sayısı
12
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞİ (II-14.2) GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği" uyarınca ilişikte sunduğumuz Akfen Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının 30 Haziran 2021 tarihli, Fon Fiyat Raporları, Portföy Dağıtım Raporları ve Finansal Raporlar ile Sınırlı Denetim Raporu görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde incelenmiş olup
Finansal tabloların ve portföy raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal tabloların fonun aktiflerini, pasiflerini, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçek durumu dürüst bir biçimde yansıttığı ve portföy raporlarının fon iç tüzüğüne, izahnamesine ve mevzuata uygun olarak hazırlandığı görülmüştür.
Saygılarımızla,
Pelin AKIN ÖZALP Aydın ÇELİKDELEN
Yönetim Kurulu Üyesi Fon Müdürü (İç Kontrolden Sorumlu YK Üyesi)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953369
BIST