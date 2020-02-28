***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-199.816.064 -35.498.760Net Dönem Karı (Zararı)140.012.771 -52.403NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-148.893.598 -27.575Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -449.527 -21.761Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler13 -147.224.928 -5.814Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler13 -1.219.143 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-192.603.907 -35.440.543Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-337.688 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-590.938 40.829İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-191.675.281 -35.481.372FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-201.484.734 -35.520.521Alınan Faiz12 449.527 21.761Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)13 1.219.143 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI199.830.350 35.500.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit199.830.350 35.500.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.286 1.240NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.286 1.240DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.240 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 15.526 1.240Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 15.526 1.240Diğer Alacaklar8 337.688 0Finansal Varlıklar5 415.123 493.321Diğer Varlıklar6 375.154.148 34.993.865TOPLAM VARLIKLAR375.922.485 35.488.426YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 631.767 40.829TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)631.767 40.829TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)375.290.718 35.447.597Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 35.447.597 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)140.012.771 -52.403Katılma Payı İhraç Tutarı (+)199.830.350 35.500.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 375.290.718 35.447.597Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 449.527 21.761Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar13 147.224.928 -5.814Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 1.219.143 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ148.893.598 15.947Yönetim Ücretleri9-14 -5.078.287 -40.829Saklama Ücretleri9 -281.694 0Denetim Ücretleri9 -15.505 0Kurul Ücretleri9 -57.184 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -11.118 -167Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 -3.436.790 -27.354ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-8.880.578 -68.350ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)140.013.020 -52.403FİNANSMAN GİDERLERİ (-)15 -249 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)140.012.771 -52.403DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)140.012.771 -52.403http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822879BIST