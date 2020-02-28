***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.02.2020 18:09
***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-199.816.064 -35.498.760
Net Dönem Karı (Zararı)
140.012.771 -52.403
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-148.893.598 -27.575
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -449.527 -21.761
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -147.224.928 -5.814
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13 -1.219.143 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-192.603.907 -35.440.543
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-337.688 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-590.938 40.829
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-191.675.281 -35.481.372
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-201.484.734 -35.520.521
Alınan Faiz
12 449.527 21.761
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13 1.219.143 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
199.830.350 35.500.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
199.830.350 35.500.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.286 1.240
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.286 1.240
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.240 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.526 1.240
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 15.526 1.240
Diğer Alacaklar
8 337.688 0
Finansal Varlıklar
5 415.123 493.321
Diğer Varlıklar
6 375.154.148 34.993.865
TOPLAM VARLIKLAR
375.922.485 35.488.426
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
7 631.767 40.829
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
631.767 40.829
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
375.290.718 35.447.597
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 35.447.597 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
140.012.771 -52.403
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
199.830.350 35.500.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 375.290.718 35.447.597
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 449.527 21.761
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 147.224.928 -5.814
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1.219.143 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
148.893.598 15.947
Yönetim Ücretleri
9-14 -5.078.287 -40.829
Saklama Ücretleri
9 -281.694 0
Denetim Ücretleri
9 -15.505 0
Kurul Ücretleri
9 -57.184 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -11.118 -167
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -3.436.790 -27.354
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-8.880.578 -68.350
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
140.013.020 -52.403
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
15 -249 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
140.012.771 -52.403
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
140.012.771 -52.403
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822879
BIST