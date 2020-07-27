***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI36.133.566 -193.033.529Net Dönem Karı (Zararı)-3.926.443 137.516.409NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-964.986 -143.741.195Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -79.528 -359.529Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler13 66 -143.146.242Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-885.524 -235.424İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER40.059.943 -187.403.696Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-11.929 -130.485Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler533.417 409.839İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler39.538.455 -187.683.050FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR35.168.514 -193.628.482Alınan Faiz79.528 359.529Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)885.524 235.424FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 193.036.489Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 193.036.489YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)36.133.566 2.960NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)36.133.566 2.960DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 15.526 1.240DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 36.149.092 4.200Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 36.149.092 15.526Diğer Alacaklar8 349.617 337.688Finansal Varlıklar5 100.024 415.123Diğer Varlıklar6 335.930.726 375.154.148TOPLAM VARLIKLAR372.529.459 375.922.485YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 1.165.184 631.767TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.165.184 631.767TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)371.364.275 375.290.718Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 375.290.718 35.447.597Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-3.926.443 137.516.409Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 193.036.489TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 371.364.275 366.000.495Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 79.528 359.529Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar13 15.935.632 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar13 -17.459.765 143.146.242Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 1.238.468 235.424ESAS FAALİYET GELİRLERİ-206.137 143.741.195Yönetim Ücretleri9-14 -1.865.504 -3.190.584Saklama Ücretleri9 -196.854 -85.880Denetim Ücretleri9 -6.000 -9.504Kurul Ücretleri9 -56.057 -38.368Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -5.916 -8.378Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 -1.589.975 -2.892.072ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.720.306 -6.224.786ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.926.443 137.516.409FİNANSMAN GİDERLERİ (-)15 0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)-3.926.443 137.516.409DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-3.926.443 137.516.409http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862108BIST