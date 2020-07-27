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***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.07.2020 17:57
GÜNCEL HABERLER



***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.133.566 -193.033.529
Net Dönem Karı (Zararı)
-3.926.443 137.516.409
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-964.986 -143.741.195
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -79.528 -359.529
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 66 -143.146.242
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-885.524 -235.424
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
40.059.943 -187.403.696
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-11.929 -130.485
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
533.417 409.839
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
39.538.455 -187.683.050
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
35.168.514 -193.628.482
Alınan Faiz
79.528 359.529
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
885.524 235.424
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 193.036.489
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 193.036.489
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.133.566 2.960
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.133.566 2.960
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.526 1.240
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 36.149.092 4.200


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 36.149.092 15.526
Diğer Alacaklar
8 349.617 337.688
Finansal Varlıklar
5 100.024 415.123
Diğer Varlıklar
6 335.930.726 375.154.148
TOPLAM VARLIKLAR
372.529.459 375.922.485
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
7 1.165.184 631.767
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.165.184 631.767
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
371.364.275 375.290.718


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 375.290.718 35.447.597
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-3.926.443 137.516.409
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 193.036.489
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 371.364.275 366.000.495


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 79.528 359.529
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 15.935.632 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 -17.459.765 143.146.242
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1.238.468 235.424
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-206.137 143.741.195
Yönetim Ücretleri
9-14 -1.865.504 -3.190.584
Saklama Ücretleri
9 -196.854 -85.880
Denetim Ücretleri
9 -6.000 -9.504
Kurul Ücretleri
9 -56.057 -38.368
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -5.916 -8.378
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -1.589.975 -2.892.072
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.720.306 -6.224.786
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.926.443 137.516.409
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
15 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.926.443 137.516.409
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.926.443 137.516.409



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862108


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