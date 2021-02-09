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***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

09.02.2021 18:00



***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
56.914.707 -199.816.064
Net Dönem Karı (Zararı)
6.329.026 140.012.771
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.819.202 -148.893.598
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -308.697 -449.527
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 67 -147.224.928
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13 -3.510.572 -1.219.143
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
50.585.614 -192.603.907
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-22.305 -337.688
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
536.088 -590.938
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
50.071.831 -191.675.281
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
53.095.438 -201.484.734
Alınan Faiz
308.697 449.527
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.510.572 1.219.143
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 199.830.350
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 199.830.350
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56.914.707 14.286
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56.914.707 14.286
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.526 1.240
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 56.930.233 15.526


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 56.930.233 15.526
Diğer Alacaklar
8 359.993 337.688
Finansal Varlıklar
5 170.083 415.123
Diğer Varlıklar
6 325.327.290 375.154.148
TOPLAM VARLIKLAR
382.787.599 375.922.485
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
7 1.167.855 631.767
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.167.855 631.767
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
381.619.744 375.290.718


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 375.290.718 35.447.597
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
6.329.026 140.012.771
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 199.830.350
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 381.619.744 375.290.718


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 308.697 449.527
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13
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Yarım 1.343 1.379 7,74  
Çeyrek 673 689 3,86  
Gümüş.Ons 27,40 27,43 0,09  
Gümüş Gr. 6,23 6,24 0,02  
B. Petrol 60,44 60,44 -0,26  
Seans Raporu 18:05
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