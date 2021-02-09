***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI56.914.707 -199.816.064Net Dönem Karı (Zararı)6.329.026 140.012.771NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.819.202 -148.893.598Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -308.697 -449.527Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler13 67 -147.224.928Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler13 -3.510.572 -1.219.143İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER50.585.614 -192.603.907Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-22.305 -337.688Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler536.088 -590.938İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler50.071.831 -191.675.281FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR53.095.438 -201.484.734Alınan Faiz308.697 449.527Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3.510.572 1.219.143FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 199.830.350Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 199.830.350YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)56.914.707 14.286NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)56.914.707 14.286DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 15.526 1.240DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 56.930.233 15.526Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 56.930.233 15.526Diğer Alacaklar8 359.993 337.688Finansal Varlıklar5 170.083 415.123Diğer Varlıklar6 325.327.290 375.154.148TOPLAM VARLIKLAR382.787.599 375.922.485YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 1.167.855 631.767TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.167.855 631.767TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)381.619.744 375.290.718Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 375.290.718 35.447.597Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)6.329.026 140.012.771Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 199.830.350TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 381.619.744 375.290.718Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 308.697 449.527Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar13