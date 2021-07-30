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***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.07.2021 17:59



***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.797.342 36.133.566
Net Dönem Karı (Zararı)
16.467.517 -3.926.443
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-19.151.116 -964.986
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.281.590 -79.528
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -12.500.536 66
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.368.990 -885.524
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
3.830.360 40.059.943
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-144.979 -11.929
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
423.844 533.417
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.551.495 39.538.455
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.146.761 35.168.514
Alınan Faiz
566.776 79.528
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6.083.805 885.524
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.797.342 36.133.566
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.797.342 36.133.566
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 56.930.233 15.526
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 64.727.575 36.149.092


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 64.727.575 56.930.233
Diğer Alacaklar
8 504.973 359.993
Finansal Varlıklar
5 80.042 170.083
Diğer Varlıklar
6 334.366.370 325.327.290
TOPLAM VARLIKLAR
399.678.960 382.787.599
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
7 1.591.699 1.167.855
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.591.699 1.167.855
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
398.087.261 381.619.744


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 381.619.744 375.290.718
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
16.467.517 -3.926.443
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 398.087.261 371.364.275


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 2.281.590 79.528
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 -527.964 15.935.632
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 13.829.272 -17.459.765
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 4.368.990 1.238.468
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
19.951.888 -206.137
Yönetim Ücretleri
9-14 -1.902.427 -1.865.504
Saklama Ücretleri
9 -187.240 -196.854
Denetim Ücretleri
9 -6.700 -6.000
Kurul Ücretleri
9 -38.991 -56.057
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -141.663 -5.916
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -1.207.350 -1.589.975
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.484.371 -3.720.306
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.467.517 -3.926.443
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
15 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
16.467.517 -3.926.443
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
16.467.517 -3.926.443



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953366


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Gümüş.Ons 25,50 25,53 0,00  
Gümüş Gr. 6,91 6,92 -0,02  
B. Petrol 75,01 75,01 -0,09  
Seans Raporu 17:59
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