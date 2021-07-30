***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.797.342 36.133.566Net Dönem Karı (Zararı)16.467.517 -3.926.443NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-19.151.116 -964.986Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -2.281.590 -79.528Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler13 -12.500.536 66Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-4.368.990 -885.524İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER3.830.360 40.059.943Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-144.979 -11.929Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler423.844 533.417İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.551.495 39.538.455FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR1.146.761 35.168.514Alınan Faiz566.776 79.528Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6.083.805 885.524FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.797.342 36.133.566NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.797.342 36.133.566DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 56.930.233 15.526DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 64.727.575 36.149.092Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 64.727.575 56.930.233Diğer Alacaklar8 504.973 359.993Finansal Varlıklar5 80.042 170.083Diğer Varlıklar6 334.366.370 325.327.290TOPLAM VARLIKLAR399.678.960 382.787.599YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 1.591.699 1.167.855TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.591.699 1.167.855TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)398.087.261 381.619.744Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 381.619.744 375.290.718Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)16.467.517 -3.926.443TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 398.087.261 371.364.275Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 2.281.590 79.528Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar13 -527.964 15.935.632Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar13 13.829.272 -17.459.765Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 4.368.990 1.238.468ESAS FAALİYET GELİRLERİ19.951.888 -206.137Yönetim Ücretleri9-14 -1.902.427 -1.865.504Saklama Ücretleri9 -187.240 -196.854Denetim Ücretleri9 -6.700 -6.000Kurul Ücretleri9 -38.991 -56.057Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -141.663 -5.916Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 -1.207.350 -1.589.975ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.484.371 -3.720.306ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.467.517 -3.926.443FİNANSMAN GİDERLERİ (-)15 0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)16.467.517 -3.926.443DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)16.467.517 -3.926.443http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953366BIST