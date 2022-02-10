***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI102.148.117 56.914.707Net Dönem Karı (Zararı)180.323.893 6.329.026NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-106.338.312 -3.819.202Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -2.454.200 -308.697Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler13 -94.242.092 67Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-9.642.020 -3.510.572İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER16.066.316 50.585.614Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-144.080 -22.305Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.903.666 536.088İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler12.306.730 50.071.831FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR90.051.897 53.095.438Alınan Faiz2.454.200 308.697Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)9.642.020 3.510.572FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)102.148.117 56.914.707NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)102.148.117 56.914.707DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 56.930.233 15.526DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 159.078.350 56.930.233Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 159.078.350 56.930.233Diğer Alacaklar8 504.073 359.993Finansal Varlıklar5 0 170.083Diğer Varlıklar6 407.432.735 325.327.290TOPLAM VARLIKLAR567.015.158 382.787.599YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 5.071.521 1.167.855TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)5.071.521 1.167.855TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)561.943.637 381.619.744Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 381.619.744 375.290.718Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)180.323.893 6.329.026Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 561.943.637 381.619.744Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 2.454.200 308.697Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar13 103.501.250 66.861.655Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar75.917.873 -51.391.489Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler9.642.020 3.510.572ESAS FAALİYET GELİRLERİ191.515.343 19.289.435Yönetim Ücretleri14 -4.141.360 -3.783.936Saklama Ücretleri9 -384.459 -377.856Denetim Ücretleri9 -14.733 -12.700Kurul Ücretleri9 -87.647 -94.312Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -85.967 -18.359Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 -6.477.284 -8.673.246ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-11.191.450 -12.960.409ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)180.323.893 6.329.026FİNANSMAN GİDERLERİ (-)15 0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)180.323.893 6.329.026DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)180.323.893 6.329.026http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000900BIST