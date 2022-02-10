***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
10.02.2022 18:08
***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
102.148.117 56.914.707
Net Dönem Karı (Zararı)
180.323.893 6.329.026
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-106.338.312 -3.819.202
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.454.200 -308.697
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -94.242.092 67
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-9.642.020 -3.510.572
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
16.066.316 50.585.614
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-144.080 -22.305
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.903.666 536.088
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12.306.730 50.071.831
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
90.051.897 53.095.438
Alınan Faiz
2.454.200 308.697
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9.642.020 3.510.572
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
102.148.117 56.914.707
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
102.148.117 56.914.707
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 56.930.233 15.526
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 159.078.350 56.930.233
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 159.078.350 56.930.233
Diğer Alacaklar
8 504.073 359.993
Finansal Varlıklar
5 0 170.083
Diğer Varlıklar
6 407.432.735 325.327.290
TOPLAM VARLIKLAR
567.015.158 382.787.599
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
7 5.071.521 1.167.855
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.071.521 1.167.855
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
561.943.637 381.619.744
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 381.619.744 375.290.718
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
180.323.893 6.329.026
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 561.943.637 381.619.744
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 2.454.200 308.697
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 103.501.250 66.861.655
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
75.917.873 -51.391.489
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9.642.020 3.510.572
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
191.515.343 19.289.435
Yönetim Ücretleri
14 -4.141.360 -3.783.936
Saklama Ücretleri
9 -384.459 -377.856
Denetim Ücretleri
9 -14.733 -12.700
Kurul Ücretleri
9 -87.647 -94.312
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -85.967 -18.359
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -6.477.284 -8.673.246
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-11.191.450 -12.960.409
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
180.323.893 6.329.026
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
15 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
180.323.893 6.329.026
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
180.323.893 6.329.026
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000900
BIST