Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

10.02.2022 18:08
***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
102.148.117 56.914.707
Net Dönem Karı (Zararı)
180.323.893 6.329.026
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-106.338.312 -3.819.202
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.454.200 -308.697
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -94.242.092 67
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-9.642.020 -3.510.572
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
16.066.316 50.585.614
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-144.080 -22.305
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.903.666 536.088
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12.306.730 50.071.831
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
90.051.897 53.095.438
Alınan Faiz
2.454.200 308.697
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9.642.020 3.510.572
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
102.148.117 56.914.707
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
102.148.117 56.914.707
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 56.930.233 15.526
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 159.078.350 56.930.233


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 159.078.350 56.930.233
Diğer Alacaklar
8 504.073 359.993
Finansal Varlıklar
5 0 170.083
Diğer Varlıklar
6 407.432.735 325.327.290
TOPLAM VARLIKLAR
567.015.158 382.787.599
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
7 5.071.521 1.167.855
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.071.521 1.167.855
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
561.943.637 381.619.744


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 381.619.744 375.290.718
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
180.323.893 6.329.026
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 561.943.637 381.619.744


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 2.454.200 308.697
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 103.501.250 66.861.655
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
75.917.873 -51.391.489
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9.642.020 3.510.572
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
191.515.343 19.289.435
Yönetim Ücretleri
14 -4.141.360 -3.783.936
Saklama Ücretleri
9 -384.459 -377.856
Denetim Ücretleri
9 -14.733 -12.700
Kurul Ücretleri
9 -87.647 -94.312
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -85.967 -18.359
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -6.477.284 -8.673.246
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-11.191.450 -12.960.409
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
180.323.893 6.329.026
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
15 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
180.323.893 6.329.026
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
180.323.893 6.329.026



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000900


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.039
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.048  
Önceki Kapanış :  2.039  
En Yüksek
2.055 En Düşük
2.030
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 594,40 6.537.806 % 9,99  
POLTK 525,10 43.453.132 % 9,99  
DESA 11,79 6.000.296 % 9,98  
KLKIM 18,18 43.389.679 % 9,98  
PKART 17,67 23.294.429 % 9,96  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4939 13,5032 % -0,09  
Euro 15,3637 15,3968 % -0,44  
Sterlin 18,2696 18,3612 % -0,02  
Frank 14,5279 14,6154 % -0,44  
Riyal 3,5905 3,6085 % -0,22  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.823 1.823 -3,93  
Altın Gr. 794 794 -4,33  
Cumhuriyet 5.289 5.369 -15,00  
Tam 5.263 5.397 -15,45  
Yarım 2.544 2.611 -7,47  
Çeyrek 1.276 1.305 -3,74  
Gümüş.Ons 23,05 23,07 -0,14  
Gümüş Gr. 10,00 10,02 -0,07  
B. Petrol 91,22 91,22 -0,19  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru