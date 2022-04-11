***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
11.04.2022 18:03
***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2022-31.03.2022 tarihli faaliyet raporumuz ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019243
BIST
17:482.444
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 50,63
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.450
En Düşük
2.401
17:4814,6849
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0585
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,6341
17:4816,0139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0320
|Açılış
|: 15,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
15,9613
17:48921,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,25
|Açılış
|: 920,20
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
930,31
En Düşük
919,06
BIST En Aktif Hisseler17:48
|ISFIN
|4,62
|439.396.475
|% 10,00
|
|TRGYO
|6,93
|192.263.729
|% 10,00
|
|ISGYO
|16,84
|140.843.160
|% 9,99
|
|KONKA
|18,07
|218.211.875
|% 9,98
|
|EPLAS
|21,38
|35.499.882
|% 9,98
|
|MARTI
|1,86
|101.041.938
|% -8,37
|
|GZNMI
|39,04
|32.257.898
|% -5,61
|
|CEOEM
|11,33
|28.582.544
|% -4,79
|
|KLKIM
|20,78
|241.022.717
|% -4,24
|
|ULUSE
|151,20
|50.603.664
|% -3,88
|
|GARAN
|13,74
|5.845.134.562
|% 3,31
|
|THYAO
|36,36
|5.725.359.115
|% 2,94
|
|KRDMD
|16,24
|3.654.733.211
|% 3,05
|
|YKBNK
|4,95
|2.913.756.632
|% 6,00
|
|ASELS
|27,98
|2.834.097.027
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,74
|1.746.162.715
|% 4,58
|
|YKBNK
|4,95
|2.913.756.632
|% 6,00
|
|TSKB
|1,74
|874.089.792
|% 9,43
|
|GARAN
|13,74
|5.845.134.562
|% 3,31
|
|SKBNK
|1,17
|423.649.674
|% 6,36
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6828
|14,6849
|% -0,40
|
|Euro
|16,0005
|16,0139
|% -0,20
|
|Sterlin
|19,1001
|19,1959
|% -0,31
|
|Frank
|15,7082
|15,8028
|% -0,05
|
|Riyal
|3,9073
|3,9269
|% -0,31
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|4,26
|
|Altın Gr.
|920
|920
|-3,24
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.198
|-9,00
|
|Tam
|6.069
|6.221
|-16,24
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|-7,85
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|-3,93
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|0,03
|
|B. Petrol
|98,62
|98,62
|-4,16
|
Seans Raporu
17:48
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 31 artarak (% 2.30 ) 2, 724
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17:57TMSN
Yüzde 6.40 oranında artışla 20.94 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 164, 877 adet işlem
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17:55DAPGM
Yüzde 8.11 oranında artışla 24.54 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 043, 360 adet işlem