***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
27.07.2022 18:04
***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01.01.2022-30.06.2022 tarihli faaliyet raporumuz ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048270
BIST
17:542.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 8,62
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.554
En Düşük
2.532
17:5417,8985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0405
|Açılış
|: 18,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9370
En Düşük
17,8322
17:5418,1387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0487
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
17:54986,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,89
|Açılış
|: 986,87
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler17:52
|PRKAB
|26,40
|194.736.489
|% 10,00
|
|CMENT
|34,10
|1.362.515
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|138.704.542
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.509.373
|% 9,99
|
|TMSN
|42,96
|457.338.755
|% 9,98
|
|PEGYO
|2,30
|67.774.080
|% -9,80
|
|UFUK
|78,50
|4.203.724
|% -5,42
|
|MTRKS
|62,45
|7.356.020
|% -4,22
|
|ESCOM
|21,40
|28.737.539
|% -4,12
|
|DESPC
|11,20
|10.225.757
|% -4,11
|
|THYAO
|49,76
|3.478.603.361
|% 1,55
|
|YKBNK
|4,79
|1.283.929.673
|% 0,84
|
|SISE
|21,14
|1.039.720.303
|% 0,48
|
|EKGYO
|3,22
|1.016.604.765
|% 0,94
|
|EREGL
|27,24
|837.131.109
|% -1,23
|
|EKGYO
|3,22
|1.016.604.765
|% 0,94
|
|SKBNK
|1,61
|466.991.465
|% 4,55
|
|YKBNK
|4,79
|1.283.929.673
|% 0,84
|
|TSKB
|2,60
|501.134.036
|% 4,00
|
|ADESE
|0,82
|127.578.815
|% 2,50
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8865
|17,9106
|% 0,29
|
|Euro
|18,1204
|18,1548
|% 0,36
|
|Sterlin
|21,4771
|21,5848
|% 0,28
|
|Frank
|18,4907
|18,6021
|% 0,14
|
|Riyal
|4,7513
|4,7751
|% 0,29
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|-0,23
|
|Altın Gr.
|986
|986
|0,42
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.643
|6.714
|1,00
|
|Yarım
|3.237
|3.282
|0,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.641
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,66
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,66
|-0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,08
|
Seans Raporu
17:52
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17:59TKNSA
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17:55TEZOL
Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 130, 389 adet işlem
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17:54TEZOL
Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 126, 168 adet işlem