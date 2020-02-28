***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 4.836.463 38.885Satışların Maliyeti12 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.836.463 38.885BRÜT KAR (ZARAR)4.836.463 38.885Genel Yönetim Giderleri13 -4.246.999 -1.453.639Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 584ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)589.464 -1.414.170FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)589.464 -1.414.170Finansman Gelirleri14 290.919 131.394Finansman Giderleri14 -1.239 -2.510SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)879.144 -1.285.286Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-193.880 284.915Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -193.880 284.915SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)685.264 -1.000.371DÖNEM KARI (ZARARI)685.264 -1.000.371Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları685.264 -1.000.371Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI859.130 -1.258.606Dönem Karı (Zararı)685.264 -1.000.371Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-12.207 -279.083Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler84.832 135.746Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 84.832 135.746Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler14 -290.919 -129.914Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 193.880 -284.915İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler186.073 20.848Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-267.743 -40.829Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-27.283 -15.240Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler426.871 86.807Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler54.228 -9.890Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları859.130 -1.258.606YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI990.842 1.133.332Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri10 700.000 1.000.000Ödenen Faiz0 -1.480Alınan Faiz290.842 134.812YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.849.972 -125.274NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.849.972 -125.274DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 897.002 1.022.276DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.746.974 897.002Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.747.576 897.527Ticari Alacaklar308.572 40.829İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 ve 5 308.572 40.829Diğer Alacaklar0 346İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 ve 6 0 346Peşin Ödenmiş Giderler7 2.222 3.395Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 43.626 14.824ARA TOPLAM3.101.996 956.921TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.101.996 956.921DURAN VARLIKLARErtelenmiş Vergi Varlığı15 123.248 319.833TOPLAM DURAN VARLIKLAR123.248 319.833TOPLAM VARLIKLAR3.225.244 1.276.754KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar515.495 88.624İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 ve 5 132.867 27.042İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 382.628 61.582Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 95.840 39.211Diğer Borçlar53 2.454İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 53 2.454Kısa Vadeli Karşılıklar140.460 116.009Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 140.460 116.009ARA TOPLAM751.848 246.298TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER751.848 246.298UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar213.027 164.941Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 213.027 164.941TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER213.027 164.941TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER964.875 411.239ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.260.369 865.515Ödenmiş Sermaye10 2.000.000 2.000.000Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları10 700.000 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10 -37.920 -47.510Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 -1.086.975 -86.604Net Dönem Karı veya Zararı685.264 -1.000.371TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.260.369 865.515TOPLAM KAYNAKLAR3.225.244 1.276.754Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 0 0 -86.604 913.396 913.396Transferler-86.604 86.604 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-47.510 -1.000.371 -1.047.881 -1.047.881Dönem Karı (Zararı)-1.000.371 -1.000.371 -1.000.371Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-47.510 -47.510 -47.510Sermaye Arttırımı10 1.000.000 1.000.000 1.000.000Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 -47.510 -86.604 -1.000.371 865.515 865.515Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 0 -47.510 -86.604 -1.000.371 865.515 865.515Transferler-1.000.371 1.000.371 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)9.590 685.264 694.854 694.854Dönem Karı (Zararı)685.264 685.264 685.264Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)9.590 9.590 9.590Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları10 700.000 700.000 700.000Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 700.000 -37.920 -1.086.975 685.264 2.260.369 2.260.369Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)685.264 -1.000.371DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar9.590 -47.510Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9-10 12.295 -60.910Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.705 13.400Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -2.705 13.400Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.590 -47.510TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)694.854 -1.047.881Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları694.854 -1.047.881http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822885BIST