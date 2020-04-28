***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 890.133 1.482.912Satışların Maliyeti12 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)890.133 1.482.912BRÜT KAR (ZARAR)890.133 1.482.912Genel Yönetim Giderleri13 -1.377.212 -1.030.572Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-612 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-487.691 452.340FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-487.691 452.340Finansman Gelirleri14 54.897 46.938Finansman Giderleri14 -112 -142SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-432.906 499.136Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri93.404 -115.909Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 93.404 -115.909SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-339.502 383.227DÖNEM KARI (ZARARI)-339.502 383.227Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-339.502 383.227Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-811.562 272.061Dönem Karı (Zararı)-339.502 383.227Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.671 91.706Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler146.630 22.735Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 146.630 22.735Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler14 -54.897 -46.938Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 -93.404 115.909İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-470.389 -202.872Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler600 -581.300Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-19.206 -7.719Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-447.733 360.078Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.050 26.069Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-811.562 272.061YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI55.081 45.525Alınan Faiz55.081 45.525YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-756.481 317.586NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-756.481 317.586DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.746.974 897.002DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.990.493 1.214.588Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.990.911 2.747.576Ticari Alacaklar307.972 308.572İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 ve 5 307.972 308.572Diğer Alacaklar43.626 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 ve 6 43.626 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4 0 0Peşin Ödenmiş Giderler7 13.166 2.222Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 8.262 43.626ARA TOPLAM2.363.937 3.101.996TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.363.937 3.101.996DURAN VARLIKLARErtelenmiş Vergi Varlığı15 216.652 123.248TOPLAM DURAN VARLIKLAR216.652 123.248TOPLAM VARLIKLAR2.580.589 3.225.244KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar67.762 515.495İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 ve 5 25.090 132.867İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 42.672 382.628Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 91.843 95.840Diğer Borçlar0 53İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 0 53Kısa Vadeli Karşılıklar280.227 140.460Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 280.227 140.460ARA TOPLAM439.832 751.848TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER439.832 751.848UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar219.890 213.027Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 219.890 213.027TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER219.890 213.027TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER659.722 964.875ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.920.867 2.260.369Ödenmiş Sermaye10 2.000.000 2.000.000Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları10 700.000 700.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10 -37.920 -37.920Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 -401.711 -1.086.975Net Dönem Karı veya Zararı-339.502 685.264TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.920.867 2.260.369TOPLAM KAYNAKLAR2.580.589 3.225.244Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 -47.510 -86.604 -1.000.371 913.396 913.396Transferler-1.000.371 1.000.371 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)383.227 383.227 383.227Dönem Karı (Zararı)383.227 383.227 383.227Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 -47.510 -1.086.975 383.227 1.248.742 1.248.742Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 700.000 -37.920 -1.086.975 685.264 2.260.369 2.260.369Transferler685.264 -685.264 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-339.502 -339.502 -339.502Dönem Karı (Zararı)-339.502 -339.502 -339.502Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 700.000 -37.920 -401.711 -339.502 1.920.867 1.920.867Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-339.502 383.227DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-339.502 383.227Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık P -339.502 383.227http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840912BIST