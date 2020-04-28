***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
28.04.2020 18:16
***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 890.133 1.482.912
Satışların Maliyeti
12 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
890.133 1.482.912
BRÜT KAR (ZARAR)
890.133 1.482.912
Genel Yönetim Giderleri
13 -1.377.212 -1.030.572
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-612 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-487.691 452.340
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-487.691 452.340
Finansman Gelirleri
14 54.897 46.938
Finansman Giderleri
14 -112 -142
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-432.906 499.136
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
93.404 -115.909
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 93.404 -115.909
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-339.502 383.227
DÖNEM KARI (ZARARI)
-339.502 383.227
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-339.502 383.227
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-811.562 272.061
Dönem Karı (Zararı)
-339.502 383.227
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.671 91.706
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
146.630 22.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 146.630 22.735
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14 -54.897 -46.938
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -93.404 115.909
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-470.389 -202.872
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
600 -581.300
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.206 -7.719
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-447.733 360.078
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.050 26.069
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-811.562 272.061
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
55.081 45.525
Alınan Faiz
55.081 45.525
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-756.481 317.586
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-756.481 317.586
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.746.974 897.002
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.990.493 1.214.588
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.990.911 2.747.576
Ticari Alacaklar
307.972 308.572
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 ve 5 307.972 308.572
Diğer Alacaklar
43.626 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 ve 6 43.626 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
7 13.166 2.222
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 8.262 43.626
ARA TOPLAM
2.363.937 3.101.996
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.363.937 3.101.996
DURAN VARLIKLAR
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 216.652 123.248
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
216.652 123.248
TOPLAM VARLIKLAR
2.580.589 3.225.244
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
67.762 515.495
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 ve 5 25.090 132.867
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 42.672 382.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 91.843 95.840
Diğer Borçlar
0 53
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 0 53
Kısa Vadeli Karşılıklar
280.227 140.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 280.227 140.460
ARA TOPLAM
439.832 751.848
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
439.832 751.848
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
219.890 213.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 219.890 213.027
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
219.890 213.027
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
659.722 964.875
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.920.867 2.260.369
Ödenmiş Sermaye
10 2.000.000 2.000.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
10 700.000 700.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -37.920 -37.920
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 -401.711 -1.086.975
Net Dönem Karı veya Zararı
-339.502 685.264
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.920.867 2.260.369
TOPLAM KAYNAKLAR
2.580.589 3.225.244
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 -47.510 -86.604 -1.000.371 913.396 913.396
Transferler
-1.000.371 1.000.371 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
383.227 383.227 383.227
Dönem Karı (Zararı)
383.227 383.227 383.227
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 -47.510 -1.086.975 383.227 1.248.742 1.248.742
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 700.000 -37.920 -1.086.975 685.264 2.260.369 2.260.369
Transferler
685.264 -685.264 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-339.502 -339.502 -339.502
Dönem Karı (Zararı)
-339.502 -339.502 -339.502
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 700.000 -37.920 -401.711 -339.502 1.920.867 1.920.867
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-339.502 383.227
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-339.502 383.227
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık P -339.502 383.227
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840912
BIST