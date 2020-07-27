***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
27.07.2020 17:56
***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 1.776.670 3.038.651 886.537 1.555.739
Satışların Maliyeti
12 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.776.670 3.038.651 886.537 1.555.739
BRÜT KAR (ZARAR)
1.776.670 3.038.651 886.537 1.555.739
Genel Yönetim Giderleri
13 -1.867.647 -2.021.166 -490.435 -990.594
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-923 0 -311 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-91.900 1.017.485 395.791 565.145
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-91.900 1.017.485 395.791 565.145
Finansman Gelirleri
14 94.150 139.614 39.253 92.676
Finansman Giderleri
14 -187 -295 -75 -153
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.063 1.156.804 434.969 657.668
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.873 -254.762 -98.277 -138.853
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-15.736 -15.736
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -4.873 -239.026 -98.277 -123.117
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.810 902.042 336.692 518.815
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.810 902.042 336.692 518.815
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.810 902.042 336.692 518.815
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-837.454 1.199.991
Dönem Karı (Zararı)
-2.810 902.042
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-74.328 201.507
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
601 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.348 86.359
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 14.348 86.359
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14 -94.150 -139.614
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 4.873 254.762
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-760.316 96.442
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.538 -329.990
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-280.845 -5.275
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-466.715 406.312
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.294 25.395
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-837.454 1.199.991
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.607 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.607 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.607 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
94.490 135.929
Alınan Faiz
94.490 135.929
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-746.571 1.335.920
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-746.571 1.335.920
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.746.974 897.002
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.000.403 2.232.922
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.000.665 2.747.576
Ticari Alacaklar
306.034 308.572
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 ve 5 306.034 308.572
Diğer Alacaklar
300.622 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 ve 6 256.996 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 43.626 0
Peşin Ödenmiş Giderler
7 11.898 2.222
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 14.173 43.626
ARA TOPLAM
2.633.392 3.101.996
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.633.392 3.101.996
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
3.006 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 118.375 123.248
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
121.381 123.248
TOPLAM VARLIKLAR
2.754.773 3.225.244
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
48.780 515.495
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 ve 5 0 132.867
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 48.780 382.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 79.099 95.840
Diğer Borçlar
1.500 53
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.500 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 53
Kısa Vadeli Karşılıklar
139.790 140.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 139.790 140.460
ARA TOPLAM
269.169 751.848
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
269.169 751.848
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
228.045 213.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 228.045 213.027
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
228.045 213.027
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
497.214 964.875
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.257.559 2.260.369
Ödenmiş Sermaye
10 2.000.000 2.000.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
700.000 700.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -37.920 -37.920
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 -401.711 -1.086.975
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.810 685.264
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.257.559 2.260.369
TOPLAM KAYNAKLAR
2.754.773 3.225.244
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 -47.510 -86.604 -1.000.371 865.515 865.515
Transferler
-1.000.371 1.000.371 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.260 902.042 902.042 902.042
Dönem Karı (Zararı)
902.042 902.042 902.042
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20.260 20.260 20.260
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 -27.250 -1.086.975 902.042 1.787.817 1.787.817
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 700.000 -37.920 -1.086.975 685.264 2.260.369 2.260.369
Transferler
685.264 -685.264 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.810 -2.810 -2.810
Dönem Karı (Zararı)
-2.810 -2.810 -2.810
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 700.000 -37.920 -401.711 -2.810 2.257.559 2.257.559
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.810 902.042 336.692 518.815
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 20.260 20.260
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.974 25.974
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.714 -5.714
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-5.714 -5.714
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 20.260 20.260
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.810 922.302 336.692 539.075
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.810 922.302 336.692 539.075
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862105
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