***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 1.776.670 3.038.651 886.537 1.555.739Satışların Maliyeti12 0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.776.670 3.038.651 886.537 1.555.739BRÜT KAR (ZARAR)1.776.670 3.038.651 886.537 1.555.739Genel Yönetim Giderleri13 -1.867.647 -2.021.166 -490.435 -990.594Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-923 0 -311 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-91.900 1.017.485 395.791 565.145FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-91.900 1.017.485 395.791 565.145Finansman Gelirleri14 94.150 139.614 39.253 92.676Finansman Giderleri14 -187 -295 -75 -153SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.063 1.156.804 434.969 657.668Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.873 -254.762 -98.277 -138.853Dönem Vergi (Gideri) Geliri-15.736 -15.736Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -4.873 -239.026 -98.277 -123.117SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.810 902.042 336.692 518.815DÖNEM KARI (ZARARI)-2.810 902.042 336.692 518.815Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-2.810 902.042 336.692 518.815Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-837.454 1.199.991Dönem Karı (Zararı)-2.810 902.042Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-74.328 201.507Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler601 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14.348 86.359Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 14.348 86.359Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler14 -94.150 -139.614Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 4.873 254.762İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-760.316 96.442Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.538 -329.990Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-280.845 -5.275Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-466.715 406.312Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-15.294 25.395Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-837.454 1.199.991YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.607 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.607 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.607 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI94.490 135.929Alınan Faiz94.490 135.929YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-746.571 1.335.920NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-746.571 1.335.920DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.746.974 897.002DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.000.403 2.232.922Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.000.665 2.747.576Ticari Alacaklar306.034 308.572İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 ve 5 306.034 308.572Diğer Alacaklar300.622 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 ve 6 256.996 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 43.626 0Peşin Ödenmiş Giderler7 11.898 2.222Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 14.173 43.626ARA TOPLAM2.633.392 3.101.996TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.633.392 3.101.996DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar3.006 0Ertelenmiş Vergi Varlığı15 118.375 123.248TOPLAM DURAN VARLIKLAR121.381 123.248TOPLAM VARLIKLAR2.754.773 3.225.244KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar48.780 515.495İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 ve 5 0 132.867İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 48.780 382.628Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 79.099 95.840Diğer Borçlar1.500 53İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.500 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 53Kısa Vadeli Karşılıklar139.790 140.460Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 139.790 140.460ARA TOPLAM269.169 751.848TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER269.169 751.848UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar228.045 213.027Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 228.045 213.027TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER228.045 213.027TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER497.214 964.875ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.257.559 2.260.369Ödenmiş Sermaye10 2.000.000 2.000.000Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları700.000 700.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10 -37.920 -37.920Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 -401.711 -1.086.975Net Dönem Karı veya Zararı-2.810 685.264TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.257.559 2.260.369TOPLAM KAYNAKLAR2.754.773 3.225.244Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 -47.510 -86.604 -1.000.371 865.515 865.515Transferler-1.000.371 1.000.371 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20.260 902.042 902.042 902.042Dönem Karı (Zararı)902.042 902.042 902.042Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)20.260 20.260 20.260Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 -27.250 -1.086.975 902.042 1.787.817 1.787.817Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 700.000 -37.920 -1.086.975 685.264 2.260.369 2.260.369Transferler685.264 -685.264 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.810 -2.810 -2.810Dönem Karı (Zararı)-2.810 -2.810 -2.810Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 700.000 -37.920 -401.711 -2.810 2.257.559 2.257.559Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-2.810 902.042 336.692 518.815DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 20.260 20.260Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25.974 25.974Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.714 -5.714Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-5.714 -5.714Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 20.260 20.260TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.810 922.302 336.692 539.075Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-2.810 922.302 336.692 539.075http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862105BIST