***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 2.678.549 3.934.359 901.879 895.708Satışların Maliyeti11 0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.678.549 3.934.359 901.879 895.708BRÜT KAR (ZARAR)2.678.549 3.934.359 901.879 895.708Genel Yönetim Giderleri12 -2.542.844 -3.128.321 -675.197 -1.107.155Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.440 0 -517 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)134.265 806.038 226.165 -211.447FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)134.265 806.038 226.165 -211.447Finansman Gelirleri13 135.041 233.489 40.891 93.875Finansman Giderleri13 -471 -658 -284 -363SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)268.835 1.038.869 266.772 -117.935Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-64.039 -228.853 -59.166 25.909Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -32.040 -32.040 15.736Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -31.999 -228.853 -27.126 10.173SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)204.796 810.016 207.606 -92.026DÖNEM KARI (ZARARI)204.796 810.016 207.606 -92.026Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları204.796 810.016 207.606 -92.026Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-251.335 1.119.027Dönem Karı (Zararı)204.796 810.016Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.464 114.901Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.253 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler61.285 119.537Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 61.285 119.537Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13 -135.041 -233.489Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 64.039 228.853İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-451.667 194.110Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.587 -258.310Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler16.910 -20.046Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-454.571 423.297Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.419 49.169Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-251.335 1.119.027YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-22.782 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-22.782 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-22.782 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI135.134 233.276Alınan Faiz135.134 233.276YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-138.983 1.352.303NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-138.983 1.352.303DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.746.974 897.002DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.607.991 2.249.305Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.608.500 2.747.576Ticari Alacaklar312.159 308.572İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 ve 5 312.159 308.572Diğer Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler6 8.669 2.222Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 43.626ARA TOPLAM2.929.328 3.101.996TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.929.328 3.101.996DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar17.529 0Ertelenmiş Vergi Varlığı15 91.249 123.248TOPLAM DURAN VARLIKLAR108.778 123.248TOPLAM VARLIKLAR3.038.106 3.225.244KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar60.924 515.495İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 ve 5 4.681 132.867İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 56.243 382.628Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 85.474 95.840Diğer Borçlar0 53İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 53Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü11.771Kısa Vadeli Karşılıklar179.557 140.460Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 179.557 140.460ARA TOPLAM337.726 751.848TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER337.726 751.848UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar235.215 213.027Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8 235.215 213.027TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER235.215 213.027TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER572.941 964.875ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.465.165 2.260.369Ödenmiş Sermaye9 2.700.000 2.000.000Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları0 700.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9 -37.920 -37.920Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları9 -401.711 -1.086.975Net Dönem Karı veya Zararı204.796 685.264TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.465.165 2.260.369TOPLAM KAYNAKLAR3.038.106 3.225.244Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 -47.510 -86.604 -1.000.371 865.515 865.515Transferler-1.000.371 1.000.371 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20.260 810.016 830.276 830.276Dönem Karı (Zararı)810.016 810.016 810.016Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)20.260 20.260 20.260Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 -27.250 -1.086.975 810.016 1.695.791 1.695.791Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 700.000 -37.920 -1.086.975 685.264 2.260.369 2.260.369Transferler700.000 -700.000 685.264 -685.264 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)204.796 204.796 204.796Dönem Karı (Zararı)204.796 204.796 204.796Dönem Sonu Bakiyeler2.700.000 0 -37.920 -401.711 204.796 2.465.165 2.465.165Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)204.796 810.016 207.606 -92.026DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 20.260 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 25.974 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -5.714 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 -5.714 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 20.260 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)204.796 830.276 207.606 -92.026Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları204.796 830.276 207.606 -92.026http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882630BIST