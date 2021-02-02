***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 3.633.623 4.836.463Satışların Maliyeti12 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.633.623 4.836.463BRÜT KAR (ZARAR)3.633.623 4.836.463Genel Yönetim Giderleri13 -3.329.713 -4.246.999Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.170 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)302.740 589.464FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)302.740 589.464Finansman Gelirleri14 194.497 290.919Finansman Giderleri14 -731 -1.239SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)496.506 879.144Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-128.010 -193.880Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -98.949 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -29.061 -193.880SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)368.496 685.264DÖNEM KARI (ZARARI)368.496 685.264Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları368.496 685.264Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI39.397 859.130Dönem Karı (Zararı)368.496 685.264Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler53.099 -12.207Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 ve 13 7.003 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler112.583 84.832Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 112.583 84.832Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler14 -194.497 -290.919Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 128.010 193.880İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-347.194 186.073Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-47.896 -267.743Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler39.378 -27.283Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-343.585 426.871Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.909 54.228Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları74.401 859.130Vergi İadeleri (Ödemeleri)-35.004 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-22.782 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-22.782 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -22.782 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI194.386 990.842Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri10 0 700.000Alınan Faiz194.386 290.842YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)211.001 1.849.972NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)211.001 1.849.972DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.746.974 897.002DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.957.975 2.746.974Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.958.688 2.747.576Ticari Alacaklar356.469 308.572İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 ve 5 356.469 308.572Diğer Alacaklar1.551 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 ve 5 1.551 0Peşin Ödenmiş Giderler6 4.919 2.222Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 0 43.626ARA TOPLAM3.321.627 3.101.996TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.321.627 3.101.996DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 15.779 0Ertelenmiş Vergi Varlığı15 91.949 123.248TOPLAM DURAN VARLIKLAR107.728 123.248TOPLAM VARLIKLAR3.429.355 3.225.244KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar171.910 515.495İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 ve 5 4.680 132.867İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 167.230 382.628Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 99.575 95.840Diğer Borçlar1.227 53İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.227 53Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 63.945 0Kısa Vadeli Karşılıklar221.306 140.460Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 221.306 140.460ARA TOPLAM557.963 751.848TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER557.963 751.848UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar238.441 213.027Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8 238.441 213.027TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER238.441 213.027TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER796.404 964.875ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.632.951 2.260.369Ödenmiş Sermaye10 2.700.000 2.000.000Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları0 700.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10 -33.834 -37.920Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 -401.711 -1.086.975Net Dönem Karı veya Zararı368.496 685.264TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.632.951 2.260.369TOPLAM KAYNAKLAR3.429.355 3.225.244Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 0 -47.510 -86.604 -1.000.371 865.515 865.515Transferler-1.000.371 1.000.371 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)9.590 685.264 694.854 694.854Dönem Karı (Zararı)685.264 685.264 685.264Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)9.590 9.590 9.590Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları700.000 700.000 700.000Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 700.000 -37.920 -1.086.975 685.264 2.260.369 2.260.369Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 700.000 -37.920 -1.086.975 685.264 2.260.369 2.260.369Transferler700.000 -700.000 685.264 -685.264 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.086 368.496 372.582 372.582Dönem Karı (Zararı)368.496 368.496 368.496Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)4.086 4.086 4.086Dönem Sonu Bakiyeler2.700.000 0 -33.834 -401.711 368.496 2.632.951 2.632.951Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)368.496 685.264DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar4.086 9.590Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8 6.324 12.295Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.238 -2.705Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -2.238 -2.705Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.086 9.590TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)372.582 694.854Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları372.582 694.854http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907053BIST