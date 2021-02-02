***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
02.02.2021 18:27
***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 3.633.623 4.836.463
Satışların Maliyeti
12 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.633.623 4.836.463
BRÜT KAR (ZARAR)
3.633.623 4.836.463
Genel Yönetim Giderleri
13 -3.329.713 -4.246.999
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.170 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
302.740 589.464
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
302.740 589.464
Finansman Gelirleri
14 194.497 290.919
Finansman Giderleri
14 -731 -1.239
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
496.506 879.144
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-128.010 -193.880
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -98.949 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -29.061 -193.880
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
368.496 685.264
DÖNEM KARI (ZARARI)
368.496 685.264
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
368.496 685.264
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.397 859.130
Dönem Karı (Zararı)
368.496 685.264
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
53.099 -12.207
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 ve 13 7.003 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
112.583 84.832
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 112.583 84.832
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14 -194.497 -290.919
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 128.010 193.880
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-347.194 186.073
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.896 -267.743
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
39.378 -27.283
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-343.585 426.871
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.909 54.228
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
74.401 859.130
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-35.004 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.782 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.782 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -22.782 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
194.386 990.842
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
10 0 700.000
Alınan Faiz
194.386 290.842
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
211.001 1.849.972
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
211.001 1.849.972
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.746.974 897.002
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.957.975 2.746.974
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.958.688 2.747.576
Ticari Alacaklar
356.469 308.572
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 ve 5 356.469 308.572
Diğer Alacaklar
1.551 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 ve 5 1.551 0
Peşin Ödenmiş Giderler
6 4.919 2.222
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 0 43.626
ARA TOPLAM
3.321.627 3.101.996
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.321.627 3.101.996
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
9 15.779 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 91.949 123.248
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
107.728 123.248
TOPLAM VARLIKLAR
3.429.355 3.225.244
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
171.910 515.495
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 ve 5 4.680 132.867
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 167.230 382.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 99.575 95.840
Diğer Borçlar
1.227 53
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.227 53
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 63.945 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
221.306 140.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 221.306 140.460
ARA TOPLAM
557.963 751.848
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
557.963 751.848
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
238.441 213.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 238.441 213.027
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
238.441 213.027
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
796.404 964.875
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.632.951 2.260.369
Ödenmiş Sermaye
10 2.700.000 2.000.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
0 700.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -33.834 -37.920
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 -401.711 -1.086.975
Net Dönem Karı veya Zararı
368.496 685.264
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.632.951 2.260.369
TOPLAM KAYNAKLAR
3.429.355 3.225.244
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 0 -47.510 -86.604 -1.000.371 865.515 865.515
Transferler
-1.000.371 1.000.371 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.590 685.264 694.854 694.854
Dönem Karı (Zararı)
685.264 685.264 685.264
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.590 9.590 9.590
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
700.000 700.000 700.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 700.000 -37.920 -1.086.975 685.264 2.260.369 2.260.369
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 700.000 -37.920 -1.086.975 685.264 2.260.369 2.260.369
Transferler
700.000 -700.000 685.264 -685.264 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.086 368.496 372.582 372.582
Dönem Karı (Zararı)
368.496 368.496 368.496
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.086 4.086 4.086
Dönem Sonu Bakiyeler
2.700.000 0 -33.834 -401.711 368.496 2.632.951 2.632.951
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
368.496 685.264
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.086 9.590
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8 6.324 12.295
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.238 -2.705
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -2.238 -2.705
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.086 9.590
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
372.582 694.854
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
372.582 694.854
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907053
BIST