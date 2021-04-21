***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 864.351 890.133Satışların Maliyeti12 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)864.351 890.133BRÜT KAR (ZARAR)864.351 890.133Genel Yönetim Giderleri13 -1.323.357 -1.377.212Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-592 -612ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-459.598 -487.691FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-459.598 -487.691Finansman Gelirleri14 62.193 54.897Finansman Giderleri14 -276 -112SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-397.681 -432.906Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri76.937 93.404Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 76.937 93.404SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-320.744 -339.502DÖNEM KARI (ZARARI)-320.744 -339.502Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-320.744 -339.502Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-567.191 -811.562Dönem Karı (Zararı)-320.744 -339.502Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-104.205 -1.671Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 ve 13 1.751 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler33.174 146.630Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 33.174 146.630Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler14 -62.193 -54.897Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 -76.937 -93.404İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-78.297 -470.389Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler32.623 600Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.742 -19.206Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-82.617 -447.733Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-15.561 -4.050Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-503.246 -811.562Vergi İadeleri (Ödemeleri)-63.945 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI61.815 55.081Alınan Faiz61.815 55.081YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-505.376 -756.481NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-505.376 -756.481DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.957.975 2.746.974DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.452.599 1.990.493Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.453.690 2.958.688Ticari Alacaklar323.846 356.469İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 ve 5 323.846 356.469Diğer Alacaklar2.258 1.551İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 ve 5 2.258 1.551Peşin Ödenmiş Giderler6 13.863 4.919Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 3.090 0ARA TOPLAM2.796.747 3.321.627TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.796.747 3.321.627DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 14.028 15.779Ertelenmiş Vergi Varlığı15 168.886 91.949TOPLAM DURAN VARLIKLAR182.914 107.728TOPLAM VARLIKLAR2.979.661 3.429.355KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar89.290 171.910İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 ve 5 0 4.680İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 89.290 167.230Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 85.131 99.575Diğer Borçlar108 1.227İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar108 1.227Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 0 63.945Kısa Vadeli Karşılıklar245.487 221.306Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 245.487 221.306ARA TOPLAM420.016 557.963TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER420.016 557.963UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar247.434 238.441Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8 247.434 238.441TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER247.434 238.441TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER667.450 796.404ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.312.211 2.632.951Ödenmiş Sermaye10 2.700.000 2.700.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10 -33.834 -33.834Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 -33.211 -401.711Net Dönem Karı veya Zararı-320.744 368.496TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.312.211 2.632.951TOPLAM KAYNAKLAR2.979.661 3.429.355Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 700.000 -37.920 -1.086.975 685.264 2.260.369 2.260.369Transferler685.264 -685.264 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-339.502 -339.502 -339.502Dönem Karı (Zararı)-339.502 -339.502 -339.502Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıDönem Sonu Bakiyeler2.000.000 700.000 -37.920 -401.711 -339.502 1.920.867 1.920.867Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.700.000 -33.834 -401.707 368.496 2.632.955 2.632.955Transferler368.496 -368.496 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-320.744 -320.744 -320.744Dönem Karı (Zararı)-320.744 -320.744 -320.744Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler2.700.000 0 -33.834 -33.211 -320.744 2.312.211 2.312.211Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-320.744 -339.502DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-320.744 -339.502Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-320.744 -339.502http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930279BIST