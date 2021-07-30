***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 1.781.961 1.776.670 917.610 886.537Satışların Maliyeti12 0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.781.961 1.776.670 917.610 886.537BRÜT KAR (ZARAR)1.781.961 1.776.670 917.610 886.537Genel Yönetim Giderleri13 -1.979.804 -1.867.647 -656.447 -490.435Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler42 0 42 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-512 -923 80 -311ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-198.313 -91.900 261.285 395.791FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-198.313 -91.900 261.285 395.791Finansman Gelirleri14 152.595 94.150 90.402 39.253Finansman Giderleri14 -554 -187 -278 -75SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-46.272 2.063 351.409 434.969Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri8.929 -4.873 -68.008 -98.277Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 8.929 -4.873 -68.008 -98.277SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-37.343 -2.810 283.401 336.692DÖNEM KARI (ZARARI)-37.343 -2.810 283.401 336.692Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-37.343 -2.810 283.401 336.692Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-587.338 -837.454Dönem Karı (Zararı)-37.343 -2.810Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-137.295 -74.328Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 ve 13 3.502 601Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler20.727 14.348Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 20.727 14.348Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler14 -152.595 -94.150Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 -8.929 4.873İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-145.734 -760.316Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler31.200 2.538Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.414 -280.845Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-142.790 -466.715Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-19.730 -15.294Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-320.372 -837.454Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler8 -195.405 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)15 -71.561 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -3.607Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 0 -3.607FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI152.330 94.490Alınan Faiz152.330 94.490YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-435.008 -746.571NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-435.008 -746.571DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.957.975 2.746.974DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.522.967 2.000.403Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.523.945 2.958.688Ticari Alacaklar325.269 356.469İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 ve 5 325.269 356.469Diğer Alacaklar0 1.551İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 ve 5 0 1.551Peşin Ödenmiş Giderler6 20.883 4.919Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 7.616 0ARA TOPLAM2.877.713 3.321.627TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.877.713 3.321.627DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 12.277 15.779Ertelenmiş Vergi Varlığı15 104.593 91.949TOPLAM DURAN VARLIKLAR116.870 107.728TOPLAM VARLIKLAR2.994.583 3.429.355KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar29.117 171.910İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 ve 5 0 4.680İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 29.117 167.230Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 79.964 99.575Diğer Borçlar1.110 1.227İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.110 1.227Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 0 63.945Kısa Vadeli Karşılıklar161.896 221.306Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 161.896 221.306ARA TOPLAM272.087 557.963TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER272.087 557.963UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar141.747 238.441Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8 141.747 238.441TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER141.747 238.441TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER413.834 796.404ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.580.749 2.632.951Ödenmiş Sermaye10 2.700.000 2.700.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10 -48.693 -33.834Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 -33.215 -401.711Net Dönem Karı veya Zararı-37.343 368.496TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.580.749 2.632.951TOPLAM KAYNAKLAR2.994.583 3.429.355Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 700.000 -37.920 -1.086.975 685.264 2.260.369 2.260.369Transferler685.264 -685.264 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.810 -2.810 -2.810Dönem Karı (Zararı)-2.810 -2.810 -2.810Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıDönem Sonu Bakiyeler2.000.000 700.000 -37.920 -401.711 -2.810 2.257.559 2.257.559Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.700.000 -33.834 -401.711 368.496 2.632.951 2.632.951Transferler368.496 -368.496 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-14.859 -37.343 -52.202 -52.202Dönem Karı (Zararı)-37.343 -37.343 -37.343Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-14.859 -14.859 -14.859Dönem Sonu Bakiyeler2.700.000 0 -48.693 -33.215 -37.343 2.580.749 2.580.749Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-37.343 -2.810 283.401 336.692DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-14.859 0 -14.859 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8 -18.574 0 -18.574 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.715 0 3.715 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 3.715 0 3.715 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-14.859 0 -14.859 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-52.202 -2.810 268.542 336.692Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-52.202 -2.810 268.542 336.692http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953371BIST