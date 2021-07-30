***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.07.2021 18:00
***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 1.781.961 1.776.670 917.610 886.537
Satışların Maliyeti
12 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.781.961 1.776.670 917.610 886.537
BRÜT KAR (ZARAR)
1.781.961 1.776.670 917.610 886.537
Genel Yönetim Giderleri
13 -1.979.804 -1.867.647 -656.447 -490.435
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
42 0 42 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-512 -923 80 -311
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-198.313 -91.900 261.285 395.791
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-198.313 -91.900 261.285 395.791
Finansman Gelirleri
14 152.595 94.150 90.402 39.253
Finansman Giderleri
14 -554 -187 -278 -75
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-46.272 2.063 351.409 434.969
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8.929 -4.873 -68.008 -98.277
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 8.929 -4.873 -68.008 -98.277
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-37.343 -2.810 283.401 336.692
DÖNEM KARI (ZARARI)
-37.343 -2.810 283.401 336.692
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-37.343 -2.810 283.401 336.692
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-587.338 -837.454
Dönem Karı (Zararı)
-37.343 -2.810
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-137.295 -74.328
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 ve 13 3.502 601
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.727 14.348
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 20.727 14.348
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14 -152.595 -94.150
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -8.929 4.873
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-145.734 -760.316
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
31.200 2.538
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.414 -280.845
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-142.790 -466.715
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.730 -15.294
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-320.372 -837.454
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
8 -195.405 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -71.561 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -3.607
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 -3.607
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
152.330 94.490
Alınan Faiz
152.330 94.490
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-435.008 -746.571
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-435.008 -746.571
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.957.975 2.746.974
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.522.967 2.000.403
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.523.945 2.958.688
Ticari Alacaklar
325.269 356.469
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 ve 5 325.269 356.469
Diğer Alacaklar
0 1.551
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 ve 5 0 1.551
Peşin Ödenmiş Giderler
6 20.883 4.919
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 7.616 0
ARA TOPLAM
2.877.713 3.321.627
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.877.713 3.321.627
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
9 12.277 15.779
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 104.593 91.949
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
116.870 107.728
TOPLAM VARLIKLAR
2.994.583 3.429.355
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
29.117 171.910
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 ve 5 0 4.680
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 29.117 167.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 79.964 99.575
Diğer Borçlar
1.110 1.227
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.110 1.227
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 0 63.945
Kısa Vadeli Karşılıklar
161.896 221.306
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 161.896 221.306
ARA TOPLAM
272.087 557.963
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
272.087 557.963
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
141.747 238.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 141.747 238.441
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
141.747 238.441
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
413.834 796.404
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.580.749 2.632.951
Ödenmiş Sermaye
10 2.700.000 2.700.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -48.693 -33.834
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 -33.215 -401.711
Net Dönem Karı veya Zararı
-37.343 368.496
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.580.749 2.632.951
TOPLAM KAYNAKLAR
2.994.583 3.429.355
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 700.000 -37.920 -1.086.975 685.264 2.260.369 2.260.369
Transferler
685.264 -685.264 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.810 -2.810 -2.810
Dönem Karı (Zararı)
-2.810 -2.810 -2.810
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 700.000 -37.920 -401.711 -2.810 2.257.559 2.257.559
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.700.000 -33.834 -401.711 368.496 2.632.951 2.632.951
Transferler
368.496 -368.496 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.859 -37.343 -52.202 -52.202
Dönem Karı (Zararı)
-37.343 -37.343 -37.343
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.859 -14.859 -14.859
Dönem Sonu Bakiyeler
2.700.000 0 -48.693 -33.215 -37.343 2.580.749 2.580.749
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-37.343 -2.810 283.401 336.692
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-14.859 0 -14.859 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8 -18.574 0 -18.574 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.715 0 3.715 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 3.715 0 3.715 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.859 0 -14.859 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-52.202 -2.810 268.542 336.692
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-52.202 -2.810 268.542 336.692
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953371
BIST