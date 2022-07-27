***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 3.581.976 1.781.961 2.048.682 917.610Satışların Maliyeti12 0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.581.976 1.781.961 2.048.682 917.610BRÜT KAR (ZARAR)3.581.976 1.781.961 2.048.682 917.610Genel Yönetim Giderleri13 -3.825.272 -1.979.804 -1.252.364 -656.447Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler420 42 420 42Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-3.437 -512 2.219 80ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-246.313 -198.313 798.957 261.285FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-246.313 -198.313 798.957 261.285Finansman Gelirleri14 1.383.433 152.595 688.089 90.402Finansman Giderleri14 -894 -554 -646 -278SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.136.226 -46.272 1.486.400 351.409Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-343.268 8.929 -370.525 -68.008Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -428.411 0 -375.806 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 85.143 8.929 5.281 -68.008SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)792.958 -37.343 1.115.875 283.401DÖNEM KARI (ZARARI)792.958 -37.343 1.115.875 283.401Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları792.958 -37.343 1.115.875 283.401Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI613.154 -587.338Dönem Karı (Zararı)792.958 -37.343Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler452.409 -137.295Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 ve 13 39.919 3.502Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler189.735 20.727Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 189.735 20.727Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler14 -120.513 -152.595Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 343.268 -8.929İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-292.488 -145.734Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-316.178 31.200Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-37.150 -14.414Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.855 -142.790Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler45.985 -19.730Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları952.879 -320.372Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler8 0 -195.405Vergi İadeleri (Ödemeleri)15 -339.725 -71.561YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.019.622 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -2.019.622 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI121.539 152.330Alınan Faiz121.539 152.330YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.284.929 -435.008NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.284.929 -435.008DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 10.378.746 2.957.975DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 9.093.817 2.522.967Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 9.093.841 10.379.796Ticari Alacaklar783.380 467.202İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 ve 5 783.380 467.202Peşin Ödenmiş Giderler6 47.375 10.224ARA TOPLAM9.924.596 10.857.222TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.924.596 10.857.222DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 1.986.715 8.775Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.763 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 1.763 0Ertelenmiş Vergi Varlığı15 168.937 67.584TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.157.415 76.359TOPLAM VARLIKLAR12.082.011 10.933.581KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar119.619 104.764İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 ve 5 58.665İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 119.619 46.099Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 178.289 132.303Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 373.837 285.151Kısa Vadeli Karşılıklar471.277 316.543Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 471.277 316.543ARA TOPLAM1.143.022 838.761TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.143.022 838.761UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar316.377 200.325Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8 316.377 200.325TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER316.377 200.325TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.459.399 1.039.086ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.622.612 9.894.495Ödenmiş Sermaye10 9.000.000 9.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10 -99.018 -34.177Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 928.672 -33.215Net Dönem Karı veya Zararı792.958 961.887TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.622.612 9.894.495TOPLAM KAYNAKLAR12.082.011 10.933.581Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.700.000 -33.834 -401.711 368.496 2.632.951 2.632.951Transferler368.496 -368.496 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-33.215 -37.343 2.580.749 2.580.749Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9.000.000 -34.177 -33.215 961.887 9.894.495 9.894.495Transferler961.887 -961.887 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-64.841 792.958 728.117 728.117Dönem Karı (Zararı)792.958 792.958 792.958Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-64.841 -64.841 -64.841Dönem Sonu Bakiyeler9.000.000 -99.018 928.672 792.958 10.622.612 10.622.612Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)792.958 -37.343 1.115.875 283.401DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-64.841 -14.859 -64.840 -14.859Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8 -81.051 -18.574 -81.051 -18.574Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler16.210 3.715 16.211 3.715Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 16.210 3.715 16.211 3.715Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-64.841 -14.859 -64.840 -14.859TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)728.117 -52.202 1.051.035 268.542Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları728.117 -52.202 1.051.035 268.542http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048269BIST