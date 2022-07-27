***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
27.07.2022 18:03
***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 3.581.976 1.781.961 2.048.682 917.610
Satışların Maliyeti
12 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.581.976 1.781.961 2.048.682 917.610
BRÜT KAR (ZARAR)
3.581.976 1.781.961 2.048.682 917.610
Genel Yönetim Giderleri
13 -3.825.272 -1.979.804 -1.252.364 -656.447
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
420 42 420 42
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.437 -512 2.219 80
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-246.313 -198.313 798.957 261.285
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-246.313 -198.313 798.957 261.285
Finansman Gelirleri
14 1.383.433 152.595 688.089 90.402
Finansman Giderleri
14 -894 -554 -646 -278
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.136.226 -46.272 1.486.400 351.409
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-343.268 8.929 -370.525 -68.008
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -428.411 0 -375.806 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 85.143 8.929 5.281 -68.008
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
792.958 -37.343 1.115.875 283.401
DÖNEM KARI (ZARARI)
792.958 -37.343 1.115.875 283.401
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
792.958 -37.343 1.115.875 283.401
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
613.154 -587.338
Dönem Karı (Zararı)
792.958 -37.343
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
452.409 -137.295
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 ve 13 39.919 3.502
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
189.735 20.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 189.735 20.727
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14 -120.513 -152.595
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 343.268 -8.929
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-292.488 -145.734
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-316.178 31.200
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.150 -14.414
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.855 -142.790
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
45.985 -19.730
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
952.879 -320.372
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
8 0 -195.405
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -339.725 -71.561
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.019.622 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -2.019.622 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
121.539 152.330
Alınan Faiz
121.539 152.330
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.284.929 -435.008
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.284.929 -435.008
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 10.378.746 2.957.975
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 9.093.817 2.522.967
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 9.093.841 10.379.796
Ticari Alacaklar
783.380 467.202
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 ve 5 783.380 467.202
Peşin Ödenmiş Giderler
6 47.375 10.224
ARA TOPLAM
9.924.596 10.857.222
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.924.596 10.857.222
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
9 1.986.715 8.775
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.763 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 1.763 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 168.937 67.584
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.157.415 76.359
TOPLAM VARLIKLAR
12.082.011 10.933.581
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
119.619 104.764
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 ve 5 58.665
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 119.619 46.099
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 178.289 132.303
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 373.837 285.151
Kısa Vadeli Karşılıklar
471.277 316.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 471.277 316.543
ARA TOPLAM
1.143.022 838.761
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.143.022 838.761
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
316.377 200.325
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 316.377 200.325
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
316.377 200.325
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.459.399 1.039.086
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.622.612 9.894.495
Ödenmiş Sermaye
10 9.000.000 9.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -99.018 -34.177
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 928.672 -33.215
Net Dönem Karı veya Zararı
792.958 961.887
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.622.612 9.894.495
TOPLAM KAYNAKLAR
12.082.011 10.933.581
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.700.000 -33.834 -401.711 368.496 2.632.951 2.632.951
Transferler
368.496 -368.496 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.215 -37.343 2.580.749 2.580.749
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
9.000.000 -34.177 -33.215 961.887 9.894.495 9.894.495
Transferler
961.887 -961.887 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-64.841 792.958 728.117 728.117
Dönem Karı (Zararı)
792.958 792.958 792.958
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-64.841 -64.841 -64.841
Dönem Sonu Bakiyeler
9.000.000 -99.018 928.672 792.958 10.622.612 10.622.612
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
792.958 -37.343 1.115.875 283.401
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-64.841 -14.859 -64.840 -14.859
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8 -81.051 -18.574 -81.051 -18.574
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16.210 3.715 16.211 3.715
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 16.210 3.715 16.211 3.715
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-64.841 -14.859 -64.840 -14.859
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
728.117 -52.202 1.051.035 268.542
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
728.117 -52.202 1.051.035 268.542
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048269
BIST