***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 6.456.083 2.874.107 2.747.052 965.091Satışların Maliyeti12 0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.456.083 2.874.107 2.747.052 965.091BRÜT KAR (ZARAR)6.456.083 2.874.107 2.747.052 965.091Genel Yönetim Giderleri13 -5.768.030 -1.942.758 -2.999.577 -1.019.773Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler420 0 42 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-3.618 -181 -682 -170ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)684.855 931.168 -253.165 -54.852FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)684.855 931.168 -253.165 -54.852Finansman Gelirleri14 1.844.623 461.190 243.603 91.008Finansman Giderleri14 -1.371 -477 -931 -377SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.528.107 1.391.881 -10.493 35.779Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-705.811 -362.543 2.932 -5.997Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -817.513 -389.102 -5.322 -5.322Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 111.702 26.559 8.254 -675SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.822.296 1.029.338 -7.561 29.782DÖNEM KARI (ZARARI)1.822.296 1.029.338 -7.561 29.782Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.822.296 1.029.338 -7.561 29.782Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.735.637 -434.006Dönem Karı (Zararı)1.822.296 -7.561Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.189.249 -52.901Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 ve 13 143.003 5.253Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler461.019 188.353Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 461.019 188.353Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler14 -120.584 -243.575Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 705.811 -2.932İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-562.342 -102.031Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-703.248 21.687Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-37.570 -11.937Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler53.020 -133.176Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler125.456 21.395Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.449.203 -162.493Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler8 0 -195.406Vergi İadeleri (Ödemeleri)15 -713.566 -76.107YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.019.622 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -2.019.622 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI121.628 243.256Alınan Faiz121.628 243.256YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-162.357 -190.750NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-162.357 -190.750DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 10.378.746 2.957.975DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 10.216.389 2.767.225Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 10.216.395 10.379.796Ticari Alacaklar1.170.450 467.202İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 ve 5 1.170.450 467.202Peşin Ödenmiş Giderler6 47.794 10.224ARA TOPLAM11.434.639 10.857.222TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.434.639 10.857.222DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 1.883.807 8.775Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.587 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 1.587 0Ertelenmiş Vergi Varlığı15 194.691 67.584TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.080.085 76.359TOPLAM VARLIKLAR13.514.724 10.933.581KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar157.784 104.764İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 ve 5 0 58.665İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 157.784 46.099Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 257.759 132.303Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 389.098 285.151Kısa Vadeli Karşılıklar725.062 316.543Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 725.062 316.543ARA TOPLAM1.529.703 838.761TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.529.703 838.761UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar329.849 200.325Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8 329.849 200.325TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER329.849 200.325TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.859.552 1.039.086ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar11.655.172 9.894.495Ödenmiş Sermaye10 9.000.000 9.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10 -95.796 -34.177Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 928.672 -33.215Net Dönem Karı veya Zararı1.822.296 961.887TOPLAM ÖZKAYNAKLAR11.655.172 9.894.495TOPLAM KAYNAKLAR13.514.724 10.933.581Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.700.000 -33.834 -401.711 368.496 2.632.951 2.632.951Transferler368.496 -368.496 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-14.859 -7.561 -22.420 -22.420Dönem Karı (Zararı)-7.561 -7.561 -7.561Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-14.859 -14.859 -14.859Dönem Sonu Bakiyeler2.700.000 -48.693 -33.215 -7.561 2.610.531 2.610.531Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9.000.000 -34.177 -33.215 961.887 9.894.495 9.894.495Transferler961.887 -961.887 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-61.619 1.822.296 1.760.677 1.760.677Dönem Karı (Zararı)1.822.296 1.822.296 1.822.296Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-61.619 -61.619 -61.619Dönem Sonu Bakiyeler9.000.000 -95.796 928.672 1.822.296 11.655.172 11.655.172Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.822.296 1.029.338 -7.561 29.782DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-61.619 3.221 -14.859 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8 -77.024 4.027 -18.574 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler15.405 -806 3.715 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 15.405 -806 3.715 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-61.619 3.221 -14.859 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.760.677 1.032.559 -22.420 29.782Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.760.677 1.032.559 -22.420 29.782http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071281BIST