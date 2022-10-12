***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
12.10.2022 18:02
***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 6.456.083 2.874.107 2.747.052 965.091
Satışların Maliyeti
12 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.456.083 2.874.107 2.747.052 965.091
BRÜT KAR (ZARAR)
6.456.083 2.874.107 2.747.052 965.091
Genel Yönetim Giderleri
13 -5.768.030 -1.942.758 -2.999.577 -1.019.773
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
420 0 42 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.618 -181 -682 -170
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
684.855 931.168 -253.165 -54.852
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
684.855 931.168 -253.165 -54.852
Finansman Gelirleri
14 1.844.623 461.190 243.603 91.008
Finansman Giderleri
14 -1.371 -477 -931 -377
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.528.107 1.391.881 -10.493 35.779
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-705.811 -362.543 2.932 -5.997
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -817.513 -389.102 -5.322 -5.322
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 111.702 26.559 8.254 -675
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.822.296 1.029.338 -7.561 29.782
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.822.296 1.029.338 -7.561 29.782
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.822.296 1.029.338 -7.561 29.782
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.735.637 -434.006
Dönem Karı (Zararı)
1.822.296 -7.561
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.189.249 -52.901
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 ve 13 143.003 5.253
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
461.019 188.353
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 461.019 188.353
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14 -120.584 -243.575
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 705.811 -2.932
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-562.342 -102.031
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-703.248 21.687
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.570 -11.937
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
53.020 -133.176
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
125.456 21.395
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.449.203 -162.493
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
8 0 -195.406
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -713.566 -76.107
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.019.622 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -2.019.622 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
121.628 243.256
Alınan Faiz
121.628 243.256
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-162.357 -190.750
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-162.357 -190.750
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 10.378.746 2.957.975
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 10.216.389 2.767.225
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 10.216.395 10.379.796
Ticari Alacaklar
1.170.450 467.202
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 ve 5 1.170.450 467.202
Peşin Ödenmiş Giderler
6 47.794 10.224
ARA TOPLAM
11.434.639 10.857.222
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.434.639 10.857.222
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
9 1.883.807 8.775
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.587 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 1.587 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 194.691 67.584
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.080.085 76.359
TOPLAM VARLIKLAR
13.514.724 10.933.581
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
157.784 104.764
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 ve 5 0 58.665
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 157.784 46.099
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 257.759 132.303
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 389.098 285.151
Kısa Vadeli Karşılıklar
725.062 316.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 725.062 316.543
ARA TOPLAM
1.529.703 838.761
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.529.703 838.761
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
329.849 200.325
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 329.849 200.325
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
329.849 200.325
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.859.552 1.039.086
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.655.172 9.894.495
Ödenmiş Sermaye
10 9.000.000 9.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -95.796 -34.177
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 928.672 -33.215
Net Dönem Karı veya Zararı
1.822.296 961.887
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.655.172 9.894.495
TOPLAM KAYNAKLAR
13.514.724 10.933.581
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.700.000 -33.834 -401.711 368.496 2.632.951 2.632.951
Transferler
368.496 -368.496 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.859 -7.561 -22.420 -22.420
Dönem Karı (Zararı)
-7.561 -7.561 -7.561
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.859 -14.859 -14.859
Dönem Sonu Bakiyeler
2.700.000 -48.693 -33.215 -7.561 2.610.531 2.610.531
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
9.000.000 -34.177 -33.215 961.887 9.894.495 9.894.495
Transferler
961.887 -961.887 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-61.619 1.822.296 1.760.677 1.760.677
Dönem Karı (Zararı)
1.822.296 1.822.296 1.822.296
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-61.619 -61.619 -61.619
Dönem Sonu Bakiyeler
9.000.000 -95.796 928.672 1.822.296 11.655.172 11.655.172
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.822.296 1.029.338 -7.561 29.782
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-61.619 3.221 -14.859 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8 -77.024 4.027 -18.574 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.405 -806 3.715 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 15.405 -806 3.715 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-61.619 3.221 -14.859 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.760.677 1.032.559 -22.420 29.782
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.760.677 1.032.559 -22.420 29.782
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071281
BIST