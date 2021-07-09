***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.07.2021 18:55
***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Haziran, Aralık aylarının son iş günleri Akfen Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürlüğü/ Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tolga Akbaş 07.11.2019 2013 - Devam: Oyak Portföy Yönetimi A.Ş./ Portföy Yöneticisi 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araç Lisansı
Hasan R. Topkar 01.07.2021 2020-Devam: Oyak Portföy Yönetimi A.Ş./Genel Müdür, 2018-2020 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş./İç Kontrol Grup Müdürü, 2015-2018 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Risk Yönetimi-Müdür 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araç Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950084
BIST
18:051.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,30
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
18:058,6592
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0335
|Açılış
|: 8,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6442
18:0510,2934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0228
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2532
18:05504,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 504,02
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|7,48
|684.375
|% 10,00
|
|ERBOS
|133,80
|167.723.302
|% 9,94
|
|NTGAZ
|8,43
|120.219.247
|% 9,91
|
|KUTPO
|51,95
|127.387.872
|% 8,96
|
|EDIP
|2,88
|27.925.403
|% 7,87
|
|FADE
|17,47
|49.516.031
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|34.150.100
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|232.962.729
|% -9,84
|
|DENGE
|1,18
|4.073.317
|% -9,23
|
|KTSKR
|17,24
|79.787.419
|% -8,78
|
|GARAN
|8,53
|822.710.507
|% -0,35
|
|THYAO
|13,57
|757.467.396
|% -0,66
|
|KRDMD
|7,22
|733.868.643
|% 1,98
|
|PETKM
|5,44
|729.925.769
|% 1,87
|
|EREGL
|18,05
|571.070.480
|% 2,79
|
|PEKGY
|1,10
|232.962.729
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,28
|384.943.523
|% 1,33
|
|EKGYO
|1,85
|250.148.418
|% -0,54
|
|PETKM
|5,44
|729.925.769
|% 1,87
|
|KRDMD
|7,22
|733.868.643
|% 1,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6564
|8,6592
|% -0,39
|
|Euro
|10,2785
|10,2934
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,9640
|12,0240
|% 0,06
|
|Frank
|9,4325
|9,4893
|% -0,37
|
|Riyal
|2,3027
|2,3142
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|7,65
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|-12,00
|
|Tam
|3.320
|3.404
|-5,89
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-2,85
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,42
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,21
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,29
|0,03
|
|B. Petrol
|75,45
|75,45
|1,33
|