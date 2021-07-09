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***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

09.07.2021 18:55



***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Haziran, Aralık aylarının son iş günleri Akfen Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürlüğü/ Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tolga Akbaş 07.11.2019 2013 - Devam: Oyak Portföy Yönetimi A.Ş./ Portföy Yöneticisi 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araç Lisansı
Hasan R. Topkar 01.07.2021 2020-Devam: Oyak Portföy Yönetimi A.Ş./Genel Müdür, 2018-2020 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş./İç Kontrol Grup Müdürü, 2015-2018 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Risk Yönetimi-Müdür 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araç Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950084


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ERBOS 133,80 167.723.302 % 9,94  
NTGAZ 8,43 120.219.247 % 9,91  
KUTPO 51,95 127.387.872 % 8,96  
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Riyal 2,3027 2,3142 % -0,39  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.810 1.811 7,65  
Altın Gr. 504 504 -0,06  
Cumhuriyet 3.329 3.379 -12,00  
Tam 3.320 3.404 -5,89  
Yarım 1.605 1.647 -2,85  
Çeyrek 805 823 -1,42  
Gümüş.Ons 26,16 26,21 0,25  
Gümüş Gr. 7,27 7,29 0,03  
B. Petrol 75,45 75,45 1,33  
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