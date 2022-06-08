***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerMart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son iş günleri Akfen Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürlüğü/ Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036145BIST