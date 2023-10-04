Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

04.10.2023 11:47
***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Emin Mutlu 29.09.2023 8 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Hamdi Akın 16.07.2018 1999-Halen devam etmektedir-Akfen Holding A.Ş. / Kurucu Ortak-Yönetim Kurulu Başkanı, 2016-Halen devam etmektedir-Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş./ Kurucu Ortak-Yönetim Kurulu Başkanı, 2016-Halen devam etmektedir-Akfen Mühendislik A.Ş./ Kurucu Ortak-Yönetim Kurulu Üyesi, 2007-Halen devam etmektedir-Mersin Uluslararası Liman işletmeciliği A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi, 2005-2017-TAV Yatırım Holding A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı/Başkan Vekili/Üyesi, 37
Selim Akın 16.07.2018 2009-Halen devam etmektedir: Akfen İnşaat ve Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2009-Halen devam etmektedir: Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 2010-Halen devam etmektedir: Akfen Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 15
Barış Barçak 07.05.2019 2019-Halen devam etmektedir - Akfen Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür 2016-2019 Akfen Danışmanlık ve Proje Geliştirme A.Ş. / Genel Müdür 2013-2016 Akfen Gayrimenkul Geliştirme ve Ticaret A.Ş. / Genel Müdür 15
Yusuf Binici 01.09.2023 2015-2022 Akfen Holding ve Akfen İnşaat/Hukuk Birimi/Uzman, 2022-2023 Akfen Yenilenebilir/Hukuk Birimi/Kıdemli Uzman, 2023-Halen devam etmektedir Akfen GPYŞ/Hukuk Birimi/GM Değerleme Uzmanı 8




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199362


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:148.435
Değişim :  -0,92% |  -78,28
Açılış :  8.524  
Önceki Kapanış :  8.514  
En Düşük
8.403 En Yüksek
8.533
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:14
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ICUGS 9,02 4.620.891 % 10,00  
BFREN 8.155,10 17.182.796 % 10,00  
ISBTR 308.432,10 14.197.642 % 10,00  
DMRGD 14,97 3.591.034 % 9,99  
MRSHL 795,90 58.833.206 % 9,99  
daha fazla
13:14 Alış Satış %  
Dolar 27,5611 27,5685 % 0,48  
Euro 29,0006 29,0144 % 0,83  
Sterlin 33,3356 33,5027 % 0,67  
Frank 29,9308 30,1111 % 0,65  
Riyal 7,3273 7,3641 % 0,23  
daha fazla
13:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.822 1.823 -0,33  
Altın Gr. 1.614 1.615 2,78  
Cumhuriyet 11.099 11.267 16,00  
Tam 10.863 10.946 -14,00  
Yarım 5.448 5.490 -7,00  
Çeyrek 2.716 2.745 -3,00  
Gümüş.Ons 21,10 21,13 -0,05  
Gümüş Gr. 18,68 18,70 -0,03  
B. Petrol 89,98 89,98 -0,94  
Seans Raporu 13:14
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru