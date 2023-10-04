***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMehmet Emin Mutlu 29.09.2023 8 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar LisansıFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)Hamdi Akın 16.07.2018 1999-Halen devam etmektedir-Akfen Holding A.Ş. / Kurucu Ortak-Yönetim Kurulu Başkanı, 2016-Halen devam etmektedir-Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş./ Kurucu Ortak-Yönetim Kurulu Başkanı, 2016-Halen devam etmektedir-Akfen Mühendislik A.Ş./ Kurucu Ortak-Yönetim Kurulu Üyesi, 2007-Halen devam etmektedir-Mersin Uluslararası Liman işletmeciliği A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi, 2005-2017-TAV Yatırım Holding A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı/Başkan Vekili/Üyesi, 37Selim Akın 16.07.2018 2009-Halen devam etmektedir: Akfen İnşaat ve Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2009-Halen devam etmektedir: Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 2010-Halen devam etmektedir: Akfen Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 15Barış Barçak 07.05.2019 2019-Halen devam etmektedir - Akfen Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür 2016-2019 Akfen Danışmanlık ve Proje Geliştirme A.Ş. / Genel Müdür 2013-2016 Akfen Gayrimenkul Geliştirme ve Ticaret A.Ş. / Genel Müdür 15Yusuf Binici 01.09.2023 2015-2022 Akfen Holding ve Akfen İnşaat/Hukuk Birimi/Uzman, 2022-2023 Akfen Yenilenebilir/Hukuk Birimi/Kıdemli Uzman, 2023-Halen devam etmektedir Akfen GPYŞ/Hukuk Birimi/GM Değerleme Uzmanı 8http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199362BIST