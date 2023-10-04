***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.10.2023 11:47
***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Emin Mutlu 29.09.2023 8 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Hamdi Akın 16.07.2018 1999-Halen devam etmektedir-Akfen Holding A.Ş. / Kurucu Ortak-Yönetim Kurulu Başkanı, 2016-Halen devam etmektedir-Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş./ Kurucu Ortak-Yönetim Kurulu Başkanı, 2016-Halen devam etmektedir-Akfen Mühendislik A.Ş./ Kurucu Ortak-Yönetim Kurulu Üyesi, 2007-Halen devam etmektedir-Mersin Uluslararası Liman işletmeciliği A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi, 2005-2017-TAV Yatırım Holding A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı/Başkan Vekili/Üyesi, 37
Selim Akın 16.07.2018 2009-Halen devam etmektedir: Akfen İnşaat ve Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2009-Halen devam etmektedir: Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 2010-Halen devam etmektedir: Akfen Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 15
Barış Barçak 07.05.2019 2019-Halen devam etmektedir - Akfen Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür 2016-2019 Akfen Danışmanlık ve Proje Geliştirme A.Ş. / Genel Müdür 2013-2016 Akfen Gayrimenkul Geliştirme ve Ticaret A.Ş. / Genel Müdür 15
Yusuf Binici 01.09.2023 2015-2022 Akfen Holding ve Akfen İnşaat/Hukuk Birimi/Uzman, 2022-2023 Akfen Yenilenebilir/Hukuk Birimi/Kıdemli Uzman, 2023-Halen devam etmektedir Akfen GPYŞ/Hukuk Birimi/GM Değerleme Uzmanı 8
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199362
BIST