***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.09.2020 10:50
***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Şirketimizin, 5.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, sermayenin 2.000.000 TL'den 2.700.000 TL'ye artırılması kararına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu izin başvurusuna, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.09.2020 tarih ve E-12233903-350.05.01-8903 sayılı yazısı ile izin verilmiştir. Sermaye artırımının tescil işlemlerine başlanılmış olup, 700.000 TL'nin tamamı nakden ödenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873449
BIST
15:071.093
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|: 1.090
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464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler15:05
|DITAS
|33,00
|3.722.156
|% 10,00
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|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
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|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
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|UTPYA
|7,70
|13.991.034
|% 10,00
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|UZERB
|5,17
|343.567
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|11.194.361
|% -10,00
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|5.114.431
|% -9,89
|
|LUKSK
|27,20
|2.965.935
|% -9,39
|
|TURSG
|6,13
|687.154.233
|% 3,03
|
|FENER
|40,68
|668.520.724
|% 9,89
|
|SISE
|6,30
|649.687.568
|% 0,64
|
|EKGYO
|1,82
|560.446.299
|% 4,60
|
|GSRAY
|3,76
|436.329.028
|% 4,44
|
|EKGYO
|1,82
|560.446.299
|% 4,60
|
|ADESE
|2,15
|262.103.279
|% 5,39
|
|GSRAY
|3,76
|436.329.028
|% 4,44
|
|TURSG
|6,13
|687.154.233
|% 3,03
|
|SISE
|6,30
|649.687.568
|% 0,64
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4538
|7,4604
|% 0,36
|
|Euro
|8,8136
|8,8226
|% 0,14
|
|Sterlin
|9,7890
|9,8380
|% -0,54
|
|Frank
|8,1311
|8,1801
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9840
|1,9939
|% 0,40
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-6,41
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,53
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-3,00
|
|Tam
|3.061
|3.137
|-2,31
|
|Yarım
|1.480
|1.518
|-1,12
|
|Çeyrek
|742
|759
|-0,56
|
|Gümüş.Ons
|26,73
|26,77
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,99
|41,99
|-0,67
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