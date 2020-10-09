***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.10.2020 17:51
***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.09.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 5.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 2.000.000 TL'den 2.700.000 TL'ye arttırım işlemi 09.10.2020 tarihinde tescil edilmiştir. Artırım işlemine konu 700.000 TL'nin tamamı nakit olarak ödenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880521
BIST
18:051.166
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 15,21
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.167
En Düşük
1.151
18:057,8444
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -0,0991
|Açılış
|: 7,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,8358
18:059,2733
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0772
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3705
En Düşük
9,2635
18:05485,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,14
|Açılış
|: 485,59
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,65
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|14,52
|262.715.331
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|1.301.234
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,43
|24.084.345
|% 10,00
|
|IDEAS
|11,66
|9.975.379
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|396.772
|% 10,00
|
|TKURU
|495,20
|2.020.911
|% -10,00
|
|COSMO
|12,24
|3.431.092
|% -10,00
|
|OLMIP
|11,26
|2.381.862
|% -9,99
|
|EMNIS
|63,55
|356.833
|% -9,99
|
|UZERB
|41,26
|2.119.196
|% -9,99
|
|PETKM
|4,61
|2.136.330.830
|% 4,06
|
|SISE
|6,91
|1.429.587.559
|% 1,77
|
|GARAN
|7,10
|1.059.391.288
|% 1,87
|
|TUPRS
|83,05
|820.757.773
|% 1,47
|
|ASELS
|18,11
|710.515.065
|% 0,06
|
|PETKM
|4,61
|2.136.330.830
|% 4,06
|
|ZOREN
|2,76
|682.984.761
|% 1,47
|
|EKGYO
|1,80
|386.881.515
|% 2,86
|
|SISE
|6,91
|1.429.587.559
|% 1,77
|
|KRDMD
|3,47
|695.295.341
|% 2,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8367
|7,8444
|% -1,25
|
|Euro
|9,2573
|9,2733
|% -0,83
|
|Sterlin
|10,1801
|10,2311
|% -0,57
|
|Frank
|8,5823
|8,6340
|% -0,47
|
|Riyal
|2,0858
|2,0962
|% -1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|30,70
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,33
|
|Cumhuriyet
|3.234
|3.285
|51,00
|
|Tam
|3.220
|3.300
|45,01
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|21,77
|
|Çeyrek
|781
|798
|10,88
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|0,86
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,16
|
|B. Petrol
|43,15
|43,15
|-0,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, KOZAA, ARCLK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 14 artarak (% 1.25 ) 1, 064
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, CEOEM, TRCAS, VANGD, KERVN, UFUK, ATSYH, AYCES, BASCM, KENT
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARTI, UZERB, OLMIP, COSMO, TUCLK, TKURU, KSTUR, EMNIS, BMELK, YAPRK
-
17:58
CEOEM, ADESE, BRISA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında