***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.09.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, 5.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 2.000.000 TL'den 2.700.000 TL'ye arttırım işlemi 09.10.2020 tarihinde tescil edilmiştir. Artırım işlemine konu 700.000 TL'nin tamamı nakit olarak ödenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880521BIST