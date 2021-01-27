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***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

27.01.2021 17:54



***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 27.01.2021 tarih ve 2021/1 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-52.3 sayılı Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 29. maddesi gereğince fon portföyünde değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için değerleme hizmeti alınacak değerleme kuruluşunun ve portföye 2021 yılı içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmeti alınacak değerleme kuruluşunun TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ve Adım Gayrimenkul ve Değerleme A.Ş. olarak belirlenmesine karar verilmiştir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905017


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