***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.12.2021 14:48
***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Şirketimizin, 5.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 13.500.000 TL'ye, sermayesinin ise 2.700.000 TL'den 9.000.000 TL'ye artırılması kararına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu izin başvurusuna, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.12.2021 tarih ve E-12233903-350.05.01-14570 sayılı yazısı ile izin verilmiştir. Sermaye artırımının tescil işlemlerine başlanılmış olup, 6.300.000 TL'nin tamamı nakden ödenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986582
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|YEOTK
|58,35
|128.375.246
|% 9,99
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|EDATA
|19,82
|16.506.724
|% 9,99
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|HEDEF
|6,28
|86.917.010
|% 9,98
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|PRKAB
|48,92
|12.870.901
|% 9,98
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|SEYKM
|13,73
|10.762.060
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|TUCLK
|14,66
|11.341.062
|% -7,97
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|TSPOR
|6,13
|182.911.848
|% -7,96
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|TETMT
|347,50
|7.174.304
|% -7,85
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|QNBFB
|39,70
|601.224
|% -7,80
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|GARAN
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|2.088.373.514
|% -3,68
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|SISE
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|27,82
|1.390.522.474
|% -3,13
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|THYAO
|20,48
|1.312.551.011
|% -1,44
|
|EKGYO
|2,20
|1.058.031.307
|% -0,90
|
|YKBNK
|3,44
|870.004.991
|% -6,01
|
|GARAN
|11,24
|2.088.373.514
|% -3,68
|
|ODAS
|1,32
|176.986.065
|% -2,94
|
|KRDMD
|8,99
|1.052.446.997
|% -4,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|11,7681
|11,8019
|% -0,17
|
|Euro
|13,2936
|13,3860
|% 0,00
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|Sterlin
|15,8415
|15,9210
|% 2,17
|
|Frank
|12,8398
|12,9171
|% 2,22
|
|Riyal
|3,1393
|3,1550
|% 2,20
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.806
|1.806
|0,34
|
|Altın Gr.
|687
|687
|12,89
|
|Cumhuriyet
|4.652
|4.722
|212,00
|
|Tam
|4.625
|4.747
|204,38
|
|Yarım
|2.236
|2.296
|98,86
|
|Çeyrek
|1.121
|1.148
|49,43
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|Gümüş.Ons
|23,00
|23,03
|0,00
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|Gümüş Gr.
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|8,75
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|78,89
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