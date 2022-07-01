***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.07.2022 18:06
***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Akfen Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun 30.06.2022 tarihli Fon Toplam Değer Raporu ekte yer almaktadır. 30.06.2022 tarihi itibarıyla fon birim fiyatı 4,098031 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040773
BIST
18:052.444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 38,41
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.453
En Düşük
2.400
18:0516,7639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0655
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7867
En Düşük
16,6705
18:0517,4459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0815
|Açılış
|: 17,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,3765
18:05973,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,24
|Açılış
|: 973,17
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
975,35
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISSEN
|28,16
|60.751.758
|% 10,00
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|GESAN
|46,22
|282.120.104
|% 10,00
|
|ULUUN
|22,74
|66.036.559
|% 9,96
|
|KRGYO
|7,66
|94.122.195
|% 9,90
|
|RTALB
|6,80
|134.500.206
|% -8,85
|
|GLRYH
|3,18
|42.317.670
|% -6,74
|
|BALAT
|12,50
|1.111.945
|% -5,59
|
|BEYAZ
|8,77
|35.995.393
|% -5,09
|
|DAGHL
|26,56
|2.002.018
|% -4,73
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|SISE
|21,34
|1.959.867.601
|% -0,74
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|TUPRS
|268,50
|1.077.338.807
|% 1,51
|
|SAHOL
|19,05
|841.743.362
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,81
|745.309.173
|% 6,44
|
|YKBNK
|4,41
|638.573.517
|% 1,85
|
|ODAS
|2,89
|380.588.077
|% 0,00
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|TSKB
|2,05
|164.895.807
|% 1,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7466
|16,7682
|% 0,42
|
|Euro
|17,4160
|17,4509
|% -0,44
|
|Sterlin
|20,1507
|20,2517
|% -0,58
|
|Frank
|17,3592
|17,4637
|% -0,29
|
|Riyal
|4,4566
|4,4790
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|1,13
|
|Altın Gr.
|973
|973
|2,98
|
|Cumhuriyet
|6.473
|6.571
|-20,00
|
|Tam
|6.486
|6.592
|2,00
|
|Yarım
|3.175
|3.223
|1,00
|
|Çeyrek
|1.590
|1.611
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,88
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|-0,20
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,89
|