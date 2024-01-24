***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 24.01.2024 tarih ve 2024/1 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-52.3 sayılı Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 29. maddesinin ikinci fıkrası gereğince Şirketimizin kurucusu olduğu Akfen Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu (Fon) portföyünde yer alan değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için "Net Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık A.Ş."den 2024 yılı içerisinde Fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için ise "Net Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık A.Ş." ve "Eva Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş."den değerleme hizmeti alınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242507BIST