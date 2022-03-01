***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
01.03.2022 20:14
***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.01.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük tadil metni ile güncel fon iç tüzüğümüz ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006140
BIST
18:051.970
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 23,72
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.946
18:0513,9445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0999
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9704
En Düşük
13,7651
18:0515,5723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
18:05868,19
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 17,60
|Açılış
|: 868,19
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
869,05
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HUBVC
|9,13
|3.313.825
|% 10,00
|
|ISGYO
|6,05
|191.510.131
|% 10,00
|
|ORMA
|33,00
|569.335
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.665.002
|% 10,00
|
|KARYE
|17,28
|63.466.179
|% -9,95
|
|UZERB
|42,10
|466.850
|% -8,24
|
|ATSYH
|15,97
|2.325.486
|% -6,06
|
|BTCIM
|13,92
|15.194.647
|% -5,95
|
|MMCAS
|2,45
|163.438
|% -5,04
|
|THYAO
|25,26
|4.723.796.887
|% -1,41
|
|EREGL
|33,18
|3.359.357.552
|% 6,76
|
|GARAN
|11,62
|3.288.214.332
|% 4,87
|
|KRDMD
|12,26
|3.003.203.795
|% 4,52
|
|ASELS
|24,00
|2.182.570.583
|% 7,91
|
|YKBNK
|3,63
|1.913.399.310
|% 1,40
|
|GARAN
|11,62
|3.288.214.332
|% 4,87
|
|KRDMD
|12,26
|3.003.203.795
|% 4,52
|
|AKBNK
|7,04
|1.517.998.314
|% 0,14
|
|THYAO
|25,26
|4.723.796.887
|% -1,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9309
|13,9445
|% 0,72
|
|Euro
|15,5188
|15,5723
|% 0,00
|
|Sterlin
|18,5313
|18,6242
|% -0,01
|
|Frank
|15,1122
|15,2033
|% 0,42
|
|Riyal
|3,7106
|3,7292
|% 0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|23,93
|
|Altın Gr.
|868
|869
|18,09
|
|Cumhuriyet
|5.714
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.687
|5.831
|55,57
|
|Yarım
|2.749
|2.821
|26,88
|
|Çeyrek
|1.379
|1.410
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|0,72
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,32
|0,41
|
|B. Petrol
|107
|107
|9,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 975 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 5 üstünde . İşlem hacmi 31, 518.00 milyon TL de
-
17:59KARTN
Yüzde 5.53 oranında artışla 46.96 lira fiyatla işlem gören hissede 570, 296 adet işlem
-
17:58TRGYO
Yüzde 6.00 oranında artışla 5.65 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 628, 502 adet işlem
-
17:57ASELS
Yüzde 7.28 oranında artışla 23.86 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 490, 176 adet işlem
-
17:56EREGL
Yüzde 6.50 oranında artışla 33.10 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 160, 947 adet işlem