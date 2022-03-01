***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.07.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarİhraç belgesi tadil metni ile güncel fon ihraç belgemiz ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006139BIST