***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
17.03.2023 17:03
***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.07.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç belgesi tadil metni ile güncel fon ihraç belgemiz ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125889
BIST
17:185.195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -34,66
|Açılış
|: 5.278
|
|Önceki Kapanış
|: 5.230
|
5.292
En Düşük
5.162
17:1819,0032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0139
|Açılış
|: 19,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2100
|
19,0440
En Düşük
18,9692
17:1820,2204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0815
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3124
En Düşük
20,0839
17:181.192,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 19,77
|Açılış
|: 1.192,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.194,32
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler17:14
|TUCLK
|31,30
|49.200.760
|% 9,98
|
|TRCAS
|15,54
|48.132.964
|% 9,98
|
|AKMGY
|85,95
|26.842.175
|% 9,98
|
|PKART
|26,06
|9.891.137
|% 9,96
|
|ANELE
|4,86
|119.380.295
|% 9,95
|
|MARKA
|10,60
|19.911.179
|% -9,94
|
|VKING
|43,76
|22.570.086
|% -7,83
|
|PENTA
|21,66
|544.523.126
|% -7,04
|
|ULUSE
|154,40
|102.797.155
|% -5,22
|
|KRGYO
|13,18
|25.021.231
|% -5,04
|
|ASTOR
|64,35
|5.680.234.854
|% 9,07
|
|ISCTR
|14,99
|5.149.362.598
|% 1,97
|
|GOKNR
|20,90
|4.256.793.762
|% 7,29
|
|ASELS
|57,40
|3.498.882.156
|% 2,14
|
|OYAKC
|41,16
|2.867.201.396
|% 0,68
|
|ISCTR
|14,99
|5.149.362.598
|% 1,97
|
|GOKNR
|20,90
|4.256.793.762
|% 7,29
|
|YKBNK
|11,41
|2.060.493.097
|% 0,44
|
|EKGYO
|7,21
|1.037.834.408
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,04
|535.409.419
|% 7,16
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0008
|19,0051
|% 0,08
|
|Euro
|20,2128
|20,2208
|% 0,41
|
|Sterlin
|23,0274
|23,1429
|% 0,37
|
|Frank
|20,4000
|20,5229
|% 0,17
|
|Riyal
|5,0436
|5,0689
|% -0,03
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|31,96
|
|Altın Gr.
|1.192
|1.192
|19,46
|
|Cumhuriyet
|7.979
|8.100
|92,00
|
|Tam
|8.011
|8.092
|106,00
|
|Yarım
|3.927
|3.960
|52,00
|
|Çeyrek
|1.964
|1.980
|26,00
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|13,50
|13,51
|0,25
|
|B. Petrol
|73,41
|73,41
|-1,29
|