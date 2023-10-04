***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
04.10.2023 11:28
***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.03.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç belgesi tadil metni ile güncel fon ihraç belgemiz ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199354
BIST
'
13:148.435
En Düşük
|Değişim
|: -0,92%
|| -78,28
|Açılış
|: 8.524
|
|Önceki Kapanış
|: 8.514
|
8.403
En Yüksek
8.533
13:1427,5685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1328
|Açılış
|: 27,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5600
|
27,6709
En Düşük
27,4339
13:1429,0144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,2395
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0848
En Düşük
28,7079
13:141.615,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,53
|Açılış
|: 1.615,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.611,99
|
1.622,59
En Düşük
1.606,05
BIST En Aktif Hisseler13:14
|ICUGS
|9,02
|4.620.891
|% 10,00
|
|BFREN
|8.155,10
|17.182.796
|% 10,00
|
|ISBTR
|308.432,10
|14.197.642
|% 10,00
|
|DMRGD
|14,97
|3.591.034
|% 9,99
|
|MRSHL
|795,90
|58.833.206
|% 9,99
|
|QNBFB
|294,60
|13.264.660
|% -9,99
|
|MIATK
|548,20
|102.786.137
|% -9,97
|
|SNPAM
|50,65
|659.260
|% -9,96
|
|TARKM
|444,40
|84.514.214
|% -9,86
|
|HLGYO
|5,40
|281.792.810
|% -6,09
|
|THYAO
|241,90
|4.188.549.497
|% -2,34
|
|TUPRS
|150,90
|3.837.511.988
|% -2,65
|
|ZOREN
|7,57
|3.410.589.181
|% 9,87
|
|PETKM
|21,96
|2.705.212.213
|% 0,73
|
|BIMAS
|287,00
|2.374.444.753
|% 0,88
|
|ZOREN
|7,57
|3.410.589.181
|% 9,87
|
|KATMR
|2,82
|383.918.739
|% 5,22
|
|IHLAS
|1,29
|173.308.161
|% 4,03
|
|ODAS
|14,36
|1.812.049.279
|% 3,01
|
|PETKM
|21,96
|2.705.212.213
|% 0,73
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5611
|27,5685
|% 0,48
|
|Euro
|29,0006
|29,0144
|% 0,83
|
|Sterlin
|33,3356
|33,5027
|% 0,67
|
|Frank
|29,9308
|30,1111
|% 0,65
|
|Riyal
|7,3273
|7,3641
|% 0,23
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-0,16
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.615
|2,70
|
|Cumhuriyet
|11.099
|11.267
|16,00
|
|Tam
|10.863
|10.946
|-14,00
|
|Yarım
|5.448
|5.490
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.716
|2.745
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,11
|21,13
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|18,67
|18,70
|-0,03
|
|B. Petrol
|90,06
|90,06
|-0,86
|