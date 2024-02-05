***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.10.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 05/06/2023 tarih ve E-12233903-622.02-38234 sayılı yazısı kapsamında Yeni İhraç Belgesi Standartlarına Uyum Sağlanması amacıyla hazırlanan Akfen Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu ihraç belgesi tadil metni ile güncel fon ihraç belgemiz ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246700BIST