***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
05.02.2024 12:29
***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/06/2023 tarih ve E-12233903-622.02-38234 sayılı yazısı kapsamında Yeni İhraç Belgesi Standartlarına Uyum Sağlanması amacıyla hazırlanan Akfen Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu ihraç belgesi tadil metni ile güncel fon ihraç belgemiz ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246700
BIST
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15:348.753
En Düşük
|Değişim
|: 1,01%
|| 87,71
|Açılış
|: 8.717
|
|Önceki Kapanış
|: 8.666
|
8.695
En Yüksek
8.784
15:3430,5543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0636
|Açılış
|: 30,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6100
|
30,6898
En Düşük
30,3930
15:3432,8840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0657
|Açılış
|: 32,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,0985
En Düşük
32,7964
15:341.988,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -7,42
|Açılış
|: 1.988,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.996,20
|
2.011,97
En Düşük
1.984,14
BIST En Aktif Hisseler15:32
|DOFER
|50,05
|234.520.212
|% 10,00
|
|MEGMT
|55,00
|893.193.917
|% 10,00
|
|VERTU
|49,94
|89.019.067
|% 10,00
|
|KFEIN
|123,20
|332.370.585
|% 10,00
|
|MARKA
|67,10
|12.197.237
|% 10,00
|
|DIRIT
|17,44
|8.004.925
|% -9,64
|
|VRGYO
|32,78
|476.093.212
|% -8,74
|
|BRMEN
|3,94
|600.891
|% -7,08
|
|ORMA
|172,00
|6.199.401
|% -6,72
|
|UMPAS
|9,49
|1.884.184
|% -4,91
|
|THYAO
|286,00
|9.883.141.674
|% 1,60
|
|YKBNK
|22,94
|3.500.202.081
|% 2,96
|
|AKBNK
|40,32
|3.116.929.977
|% 2,70
|
|SASA
|39,24
|3.004.041.275
|% 4,25
|
|BINHO
|622,50
|2.868.414.352
|% 9,98
|
|TSPOR
|1,64
|302.845.213
|% 4,46
|
|YKBNK
|22,94
|3.500.202.081
|% 2,96
|
|EKGYO
|10,08
|1.234.856.146
|% 1,51
|
|AKFGY
|2,19
|263.326.458
|% 1,39
|
|ISCTR
|26,00
|2.708.383.679
|% 1,72
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5493
|30,5563
|% 0,22
|
|Euro
|32,8767
|32,8910
|% -0,18
|
|Sterlin
|38,2971
|38,4891
|% -0,31
|
|Frank
|35,0049
|35,2158
|% -0,13
|
|Riyal
|8,1216
|8,1624
|% 0,16
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,40
|22,44
|% 0,66
|
|Platin
|900,01
|901,60
|% 0,66
|
|Paladyum
|930,49
|934,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,07
|77,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,35
|2.023,67
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:32
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15:47ICUGS
Yüzde 7.03 oranında artışla 16.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 575, 968 adet işlem
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15:46XU100
Endeks 8, 746 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 73, 340.00 milyon TL de
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15:46SURGY
Yüzde 9.61 oranında artışla 56.45 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 852, 768 adet işlem
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15:45CELHA
Yüzde 8.05 oranında artışla 28.72 lira fiyatla işlem gören hissede 796, 623 adet işlem
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15:44SAYAS
Yüzde 7.77 oranında artışla 104.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 249, 991 adet işlem