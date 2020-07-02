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***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.07.2020 16:36
GÜNCEL HABERLER



***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Akfen Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun 30.06.2020 tarihli Fon Toplam Değer Raporu ekte yer almaktadır. 30.06.2020 tarihi itibarıyla fon birim fiyatı 1,596924 TL'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854127


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKART 14,41 52.202.543 % 10,00  
MRGYO 2,20 106.764.060 % 10,00  
OZGYO 2,31 188.382.107 % 10,00  
KENT 621,60 5.087.240 % 10,00  
BIZIM 21,14 401.521.355 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5259 8,5687 % 0,10  
Frank 7,2187 7,2622 % 0,09  
Riyal 1,8225 1,8316 % 0,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.777 6,05  
Altın Gr. 392 392 1,75  
Cumhuriyet 2.537 2.558 11,20  
Tam 2.612 2.625 11,40  
Yarım 1.269 1.284 5,50  
Çeyrek 634 643 2,80  
Gümüş.Ons 18,03 18,07 0,04  
Gümüş Gr. 3,98 3,99 0,01  
B. Petrol 42,40 42,40 0,37  
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