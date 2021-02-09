***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.02.2021 18:00
***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞİ (II-14.2) GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği" uyarınca ilişikte sunduğumuz Akfen Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının 30 Haziran 2020 tarihli, Fon Fiyat Raporları, Portföy Dağıtım Raporları ve Finansal Raporlar ile Sınırlı Denetim Raporu görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde incelenmiş olup
Finansal tabloların ve portföy raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal tabloların fonun aktiflerini, pasiflerini, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçek durumu dürüst bir biçimde yansıttığı ve portföy raporlarının fon iç tüzüğüne, izahnamesine ve mevzuata uygun olarak hazırlandığı görülmüştür.
Saygılarımızla,
Pelin AKIN ÖZALP Aydın ÇELİKDELEN
Yönetim Kurulu Üyesi Fon Müdürü (İç Kontrolden Sorumlu YK Üyesi)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908653
BIST
17:591.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 10,31
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.552
En Düşük
1.536
17:597,0730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
17:598,5623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0300
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
17:59418,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,02
|Açılış
|: 418,48
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ERBOS
|60,50
|130.825.620
|% 10,00
|
|ULAS
|4,73
|14.436.971
|% 10,00
|
|MERIT
|181,50
|1.017.671
|% 10,00
|
|RODRG
|25,54
|19.774.944
|% 9,99
|
|DITAS
|47,14
|44.819.128
|% 9,99
|
|TACTR
|38,00
|2.520.282
|% -9,74
|
|NIBAS
|30,20
|52.568.503
|% -9,31
|
|ROYAL
|3,72
|1.537.210
|% -9,05
|
|ISKUR
|384.000,00
|384.000
|% -9,00
|
|VERTU
|24,00
|8.279.500
|% -7,62
|
|KOZAL
|137,50
|5.008.018.962
|% 2,31
|
|GARAN
|10,22
|2.422.589.619
|% 3,86
|
|EKGYO
|2,59
|2.164.505.945
|% -3,72
|
|PETKM
|5,29
|1.553.661.348
|% 1,93
|
|SISE
|7,77
|1.439.771.714
|% 1,97
|
|EKGYO
|2,59
|2.164.505.945
|% -3,72
|
|YKBNK
|2,97
|1.066.749.263
|% 1,71
|
|TSKB
|1,81
|539.973.179
|% 0,56
|
|DOHOL
|3,55
|1.052.319.445
|% -3,01
|
|PETKM
|5,29
|1.553.661.348
|% 1,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0710
|7,0730
|% 0,00
|
|Euro
|8,5567
|8,5623
|% 0,35
|
|Sterlin
|9,7300
|9,7788
|% 0,35
|
|Frank
|7,8870
|7,9345
|% 0,55
|
|Riyal
|1,8815
|1,8910
|% 0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|418
|418
|1,86
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.778
|2.850
|15,98
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|7,74
|
|Çeyrek
|673
|689
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|27,39
|27,43
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,00
|