***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm Esasları









***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm Esasları )TürkçeRisk Ölçüm EsaslarıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 05/06/2023 tarih ve E-12233903-622.02-38234 sayılı yazısı kapsamında Yeni İhraç Belgesi Standartlarına Uyum Sağlanması amacıyla Akfen Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'na ilişkin Risk Ölçüm esaslarımız ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246701BIST